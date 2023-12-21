Снег, пробки, гололед: какая погода будет в Москве и Петербурге 21 декабря Мэрия Москвы: в ближайшие часы на дорогах столицы возможны пробки из-за снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву возвращается снег, а в Петербург — зима. Что будет с погодой в столице России и городе на Неве 21 декабря и в ближайшие дни?

Какая будет погода в Москве 21 декабря

В четверг, 21 декабря, в российский столице ожидается мокрый снег, который будет налипать на провода. Как сообщается на сайте мэрии Москвы, в ближайшие часы на дорогах города возможны пробки.

«Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Из-за непогоды возможны затруднения движения, а также рост числа аварийных ситуаций на дорогах», — предупреждают столичные власти.

Департамент транспорта Москвы отмечает, что сейчас дорожная ситуация в городе стабильная, однако вечером возможны локальные затруднения в центре мегаполиса.

«Наземный транспорт ходит штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек», — отмечается в сообщении Telegram-канала дептранса.

Температура воздуха в Москве 21 декабря составит от +1 до +2 градусов, а в пятницу, 22 декабря, — от 0 до +1 градуса. При этом 22 декабря в столице также будет идти мокрый снег, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Какая погода будет в Москве в выходные

В пресс-службе «Яндекс.Погоды» заявили, что жителей Москвы в ближайшие выходные ожидает снегопад. Температура воздуха при этом будет от -2 до +1 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В субботу, 23 декабря, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет +1 °С. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 24 декабря, также ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет -2 градусов. Днем она поднимется до -1 градуса, а вечером — до +1 градуса», — рассказали изданию «Известия» в пресс-службе сервиса.

Какая погода будет в Москве на католическое Рождество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что в канун католического Рождества, 25 декабря, в столице ожидается мягкая погода с небольшими отрицательными температурами.

«Ожидается понижение температуры, но говорить о похолодании не приходится. Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3–4 градуса. Очень мягкая погода в Москве», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в канун католического Рождества в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до 4–6 градусов мороза. Днем 25 декабря будет от -2 до -4 градусов.

Какая погода будет в Петербурге 21 декабря

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, а атмосферное давление будет падать и остановится на отметке в 737 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Поток атлантических циклонов, проходящих через северо-западные регионы России, пока не прекращается. Вот и сегодня Северная столица окажется в передней части очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на юг Скандинавии. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 декабря, в Петербурге ожидается снег, гололедица и около 0 °С, добавил синоптик.

Какая погода будет в Петербурге на выходные

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что холодная зима вернется в Петербург уже 23 декабря.

«В Северной столице в субботу снег, понижение температуры до -2... -4 градусов», — сообщил он.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», в субботу, 23 декабря, в Северной столице ожидается от -1 до +1 градуса и небольшой снег. В воскресенье, 24 декабря, ситуация с осадками в городе на Неве не изменится, а температура воздуха составит -1 градус.

В канун католического Рождества, 25 декабря, в Петербурге может похолодать до -4.

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