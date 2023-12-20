Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся снегопады Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение зимней погоды в Москву на выходных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве будет постепенно понижаться, а в воскресенье, 24 декабря, вновь ударят морозы, рассказал NEWS.ru руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к концу недели Москву накроет сильный снегопад. Ветер в столице будет порывистый, но несильный, добавил метеоролог.

Самые теплые дни декабря мы прошли, постепенно температура воздуха в столице будет понижаться. Однако ощутить москвичи это смогут лишь в воскресенье, 24 декабря, когда столбики термометров опустятся до 4–6 градусов мороза. До этого сохранится плюсовая температура. В субботу, предварительно, ожидается сильный снегопад, до 10 миллиметров. Еще один важный момент, практически всю неделю будет идти падение давления, что может отразиться на самочувствии горожан, — рассказал Шувалов.

Ранее на центральную часть России обрушился циклон «Ваня», который принес в столичный регион сильные снегопады. В Москве высота сугробов для 17 декабря достигла исторического максимума: высота снежного покрова зафиксирована на уровне 38 см. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, предыдущее достижение принадлежало 1941 году, когда в эту дату высота сугробов составляла 36 см.

До этого Роскосмос показал, как выглядит циклон «Ваня». Снимок сделал космический аппарат «Метеор-М». По данным госкорпорации, циклон появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.