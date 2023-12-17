Рекордные сугробы в Москве: когда придет тепло и кончится снег, пробки Синоптик Леус: в Москве установлен рекорд по высоте сугробов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве фиксируют рекордный уровень снежного покрова. Как обстоит ситуация на дорогах столицы, когда пройдет снег, какая будет температура в ближайшие дни?

Какие сугробы в Москве

Высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 17 декабря: на базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова 38 см. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то что высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции ВДНХ за прошедшие сутки уменьшилась на 1 см и составляет 38 см, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Прежнее достижение принадлежало 1941 году и составляло 36 см. Таким образом, вторая в декабре серия снежных рекордов в столице продолжается уже третий день. Первая серия продолжалась шесть дней: с 4 по 9 декабря», — пишет Леус.

По словам специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высота сугробов в Москве для позавчерашнего дня, 15 декабря, достигла максимума за почти 150 лет.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к девяти часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 см, в Тушино — 40 см, Балчуг — 43 см, МГУ — 49 см при норме 15 см», — сообщал специалист.

Как москвичи справляются с сугробами

Telegram-канал Mash сообщает, что жители столицы пытаются взять контроль над стихией и устранение ее последствий в свои руки. Так, жители спальных районов начали выходить во дворы домов и самостоятельно убирать прилегающую территорию.

Какие пробки в Москве

В настоящий момент ситуация с осадками не сказывается на дорожном движении в столице. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает уровень заторов в Москве в три балла.

Когда в Москве потеплеет

Сильные снегопады в столице — последствия циклона «Ваня». Потепление до нуля градусов ожидается на следующей неделе, с 18 декабря, практически во всех регионах России, в том числе в Москве. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Температура воздуха постоянно будет колебаться от минимальных минусовых температур до 1–2 градусов тепла. Это охарактеризовано сменой атмосферных процессов. На Россию будет наступать теплый атлантический воздух. Также ожидаются гололедица и осадки. Из-за наступления теплого фронта мокрый снег будет сменяться дождем», — пояснил метеоролог.

Однако потепление в Центральной России продлится недолго, уточнил Александр Шувалов. Уже к вечеру понедельника температура опустится до отрицательных значений — 5–7 градусов мороза. Но во вторник столбики термометров снова поднимутся.

«Практически всю неделю температура будет колебаться вблизи нулевой отметки: на сутки c небольшим подниматься выше нуля, а потом, при прохождении гребня высокого давления, понижаться до слабоотрицательных значений. Поэтому будет гололедица», — сообщил синоптик.

Он добавил, что с 18 по 24 декабря температура воздуха в Москве будет примерно на четыре градуса выше климатической нормы. Как сказал Шувалов, всю неделю в столице ожидаются осадки. Когда будет наступать теплый фронт, мокрый снег может сменяться дождем.

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