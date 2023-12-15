Роскосмос показал, как выглядит принесший рекордные снегопады «Ваня» Роскосмос показал фото принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Космический аппарат «Метеор-М» сделал снимок циклона «Ваня», который принес рекордные снегопады в регионы Центральной России, кадр опубликовал Роскосмос. По данным госкорпорации, «Ваня» появился над территорией Молдавии, после чего ушёл к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.

15 декабря осадки обрушились на Москву и область, этот день стал самым снежным за последние 60 лет. Порывы ветра в столице могли достигать 17 метров в секунду.

Согласно прогнозам, к началу выходных высота сугробов в Москве достигнет 50 сантиметров. К воскресенью температура воздуха прогреется до нуля, ожидается высокая влажность.

Пришедший в Москву циклон спровоцировал девятибалльные пробки днем 15 декабря. К утру в столице уже выпала пятая часть от месячной нормы осадков. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», наибольшие затруднения наблюдались на Садовом кольце и МКАД. В Москве произошло несколько ДТП.

Как стало известно, из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.