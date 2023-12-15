«Ваня» одарил москвичей девятибалльными пробками пятничным вечером Дороги Москвы встали в девятибалльных пробках из-за циклона «Ваня»

Фото: АГН «Москва»

Пришедший в Москву циклон «Ваня» спровоцировал девятибалльные пробки днем в пятницу, 15 декабря. К утру в столице уже выпала пятая часть от месячной нормы осадков.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», наибольшие затруднения наблюдаются на Садовом кольце и МКАД. В Москве произошло несколько ДТП.

Ранее сообщалось, что пробка из десятка грузовиков со снегом образовалась на проспекте Ветеранов в Москве. Они затруднили движение для других авто.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «Ваня» стал причиной появления рекордных сугробов в столице. По словам специалиста, на метеостанции на ВДНХ было зафиксировано выпадение 11 мм осадков. В Тушино выпало 8 мм осадков, на Балчуге — 9 мм.

Синоптик отметил, что циклон «Ваня» принес в Россию аномальные снегопады. Выпадение большого количества осадков зафиксировано не только в Москве, но и в Московской области, где выпало 33% от месячной нормы декабря. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Долгопрудном (17 мм), второе место занимает Наро-Фоминск (15 мм).

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.