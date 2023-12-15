«Ваня» принес в Москву пятую часть от месячной нормы осадков Синоптик Тишковец заявил о выпадении пятой части месячной нормы осадков в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Ваня» стал причиной выпадения пятой части месячной нормы осадков в Москве, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, было зафиксировано выпадение 11 мм осадков. В Тушине выпало 8 мм осадков, на Балчуге — 9 мм.

В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, — написал Тишковец на своем канале «Часовой погоды».

Синоптик отметил, что циклон «Ваня» принес в Россию аномальные снегопады. Выпадение большого количества осадков зафиксировано не только в Москве, но и в Московской области, где выпало 33% от месячной нормы декабря. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Долгопрудном (17 мм), второе место занимает Наро-Фоминск (15 мм). В регионах Центральной России, в частности в Курской области, выпал 81% от месячной нормы осадков. При этом метеорологи предполагают, что в дальнейшем снегопады продолжатся.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.