Свыше 228 тысяч россиян остались без света из-за погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое ухудшение погодных условий привело к увеличению числа россиян, оставшихся без света, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России. По данным ведомства, проблемы с электричеством испытывают более 228 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Донецкой Народной Республике, где без света остались около 103,3 тысячи человек.

Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения, — заявили в министерстве.

Специалисты Минэнерго отметили, что проблемы с электричеством также зафиксированы в Луганской Народной Республике. Там насчитывается около 43,2 тысячи человек, испытывающих проблемы с энергоснабжением. В Ростовской области без света остались 78,5 тысячи человек, а в Псковской — 3,5 тысячи человек. В настоящее время российские энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

В минувший вторник, 12 декабря, в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения погоды. По словам губернатора региона Василия Голубева, гололед и порывистый ветер привели к массовым отключениям электричества. Позднее энергетикам удалось возобновить подачу электроэнергии в некоторые здания.