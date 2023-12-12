Гололед и ветер оставили без света 150 тысяч жителей Ростовской области Режим ЧС частично ввели на территории Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режим чрезвычайной ситуации частично введен на территории Ростовской области в связи с массовым отключением электроэнергии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, без света остаются порядка 150 тысяч человек. Перебои в работе линий электропередачи он объяснил гололедом и порывистым ветром, которые обрушились на регион.

Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС, — написал он.

Голубев добавил, что сетевые организации задействовали 160 бригад в составе 497 человек и 202 единиц техники для восстановления электроснабжения. Также ПАО «Россети» дополнительно направило в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей.

Проводятся работы по организации временного электроснабжения с помощью резервных источников. Проведение всех аварийно-восстановительных работ держу на контроле, доклады заслушиваю каждый час, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону за помощью к медикам обратились 333 человека, из них 71 ребенок, которые пострадали от падения на гололеде. Система здравоохранения области работает в усиленном режиме из-за роста числа травмирующихся на фоне снегопада и ледяного дождя.