Пробка из десятков грузовиков со снегом попала на видео в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробка из десятка грузовиков со снегом образовалась на проспекте Ветеранов в Москве. Кадры последствий рекордного снегопада публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». На записи видно, как множество грузовых машин, чьи кузовы забиты снегом стоят на дороге, затрудняя движение для других авто.

Ни пройти, ни проехать, прям пробки создают, — сказала очевидица.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Ваня» стал причиной появления рекордных сугробов в столице, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. По словам специалиста, на столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, было зафиксировано выпадение 11 мм осадков. В Тушине выпало 8 мм осадков, на Балчуге — 9 мм.

Синоптик отметил, что циклон «Ваня» принес в Россию аномальные снегопады. Выпадение большого количества осадков зафиксировано не только в Москве, но и в Московской области, где выпало 33% от месячной нормы декабря. Наибольшее количество осадков зафиксировано в Долгопрудном (17 мм), второе место занимает Наро-Фоминск (15 мм).

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в некоторых регионах России возникли проблемы с электричеством. По данным Министерства энергетики РФ, свыше 228 тысяч граждан остались без света из-за снегопадов, гололедицы и сильного ветра.