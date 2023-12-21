Свыше 57 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик остаются без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России. По данным ведомства, обесточенными остаются 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. На кадрах, опубликованных министерством, видно, что линии электропередачи покрыты льдом и толстыми слоями снега.

Проблемы с электричеством в российских регионах начали возникать еще в конце ноября. Тогда без электричества остались около 440 тысяч человек. К настоящему моменту специалистам удалось ликвидировать последствия аварии на электросетях, однако в ЛНР и ДНР все еще наблюдаются проблемы со светом.

По данным на 06:00 по московскому времени обесточенными остаются потребители в ДНР (44,6 тысячи человек) и ЛНР (57,3 тысячи человек). Аварийно-восстановительные работы продолжаются, — заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Днем ранее, 20 декабря, количество оставшихся без света жителей ЛНР и ДНР было больше. Так, в ДНР электричество было недоступно для 75,2 тысячи человек, а в ЛНР — для 69,5 тысячи человек. В Министерстве энергетики России подчеркнули, что ситуация с энергоснабжением в затронутых непогодой регионах постепенно улучшается.