Непогода оставила 145 тыс. человек без электроэнергии в ЛНР и ДНР

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Число жителей ДНР и ЛНР, отключенных от электроснабжения, составило 144,7 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго России. На 22:00 по московскому времени, электричество остается недоступным для 75,2 тысяч человек в ДНР и для 69,5 тысяч человек в ЛНР. Специалисты по энергетике продолжают аварийные работы по восстановлению сетей.

С начала ухудшения погоды в некоторых регионах России с 15 декабря, количество отключенных от электроснабжения людей достигало 679 тысяч человек. Несмотря на это, ситуация улучшается, отметили в ведомстве. В настоящее время активно ведутся работы по восстановлению электроснабжения и минимизации количества людей, оставшихся без света.

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