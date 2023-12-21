Стало известно о погоде в Москве на католическое Рождество Вильфанд пообещал москвичам морозную, но мягкую погоду на католическое Рождество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В канун католического Рождества 25 декабря в Москве ожидается умеренно холодная, но мягкая погода с небольшими отрицательными температурами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости. Он отметил, что хоть температура и опустится ниже нуля, резкого похолодания не будет.

Ожидается понижение температуры, но говорить о похолодании не приходится. Температура станет отрицательной, но по сравнению со средними значениями она будет выше нормы на 3-4 градуса... очень мягкая погода в Москве, — заявил синоптик.

По его словам, канун католического Рождества будет сопровождаться небольшим снегом, при этом температура воздуха опустится до отметок минус 4 — минус 6 градусов. Днем 25 декабря температура составит минус 2 — минус 4 градуса. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю в ночь с 24 на 25 декабря.

Ранее на центральную часть России обрушился циклон «Ваня», который принес в столичный регион сильные снегопады. В Москве высота сугробов для 17 декабря достигла исторического максимума: высота снежного покрова зафиксирована на уровне 38 см. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, предыдущее достижение принадлежало 1941 году, когда в эту дату высота сугробов составляла 36 см.