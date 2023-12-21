Россиянам дали советы, как обезопасить собаку во время прогулок зимой Кинолог Голубев: перед зимней прогулкой собаку надо разогреть игрой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обезопасить собаку во время прогулки зимой, перед выходом на улицу необходимо разогреть питомца игрой, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист отметил, что в зимний сезон интенсивные и резкие движения домашнего любимца могут привести к травмам.

Именно поэтому все спортсмены зимой перед тренировкой хорошо разминаются. Поэтому лучше всего немного разогреть собаку легкими движениями или игрой перед основной тренировкой на улице, — уточнил кинолог.

Также не стоит пускать собаку на лед водоемов. В критической ситуации человек не всегда может спасти питомца, который самостоятельно навряд ли выберется из воды. Голубев предостерег и от прогулок без поводка вблизи водоемов: собака может погнаться за птицей и провалиться под лед.

Важно следить за состоянием лап питомца, чтобы избежать порезов. Из-за холода собака может не почувствовать, что получила травму, и продолжит опираться на лапу. Кинолог посоветовал приобрести домашнему любимцу обувь. Кроме того, следует использовать светоотражающие наклейки или ошейник в вечернее время, чтобы водители и прохожие могли вовремя заметить питомца.

Голубев ранее заявил, что нельзя насильно заставлять собаку гулять во время снега, многие питомцы не любят такую погоду из-за повышения влажности и большого количества запахов. Специалист уточнил, что достаточно подождать, пока питомец справит нужду и немного пройдется.