Кинолог дал совет, как гулять с собакой в снег Кинолог Голубев: нельзя насильно заставлять собаку гулять в снежную погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя насильно заставлять собаку гулять во время снега, многие питомцы не любят такую погоду из-за повышения влажности, большого количества запахов и холода, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнил, что достаточно подождать, пока питомец справит нужду и немного пройдется.

Важно не заставлять собаку гулять насильно: если питомец отказывается гулять по снегу, позвольте ему справить нужду, прогуляйтесь немного и возвращайтесь домой. Выгул против воли точно не пойдет на пользу любимцу, — пояснил кинолог.

Не рекомендуется выносить собаку на улицу на руках или тащить ее за поводок. Такое поведение хозяина только усилит страхи и создаст неприятные ассоциации с прогулками, уточнил Голубев. На улице следует внимательно следить за поведением питомца и хвалить за активный интерес к выгулу. Кроме того, некоторым породам собак необходимо приобрести комбинезоны и удобную обувь. Приучать питомца к одежде лучше всего дома, отметил кинолог.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский ранее посоветовал приобрести одежду для маленьких гладкошерстных собак. По его словам, в противном случае зимой питомцы могут получить серьезные проблемы со здоровьем во время прогулки.