Кинолог рассказал, как правильно выбрать одежду для собаки Кинолог Уражевский: одежда для собаки должна быть комфортной, а не для красоты

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Хозяевам питомцев нужно обязательно подготовиться к зиме и приобрести одежду для маленьких гладкошерстных собак, заявил NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, одежда должна быть в первую очередь комфортной, чтобы она не сковывала движения, а не просто для красоты.

Если это маленькие собаки, то нужно приобрести одежду. Она должна быть не для красоты, а комфортной, не должна ограничивать движения, но при этом должен быть теплообмен. Если гладкошерстные животные будут долго гулять по улице без одежды, то получат обморожение и могут быть серьезные проблемы со здоровьем питомца, — сказал Уражевский.

Кинолог предостерег владельцев собак от прогулок по тротуарам и дорогам из-за большого количества посыпанных реагентов. В то же время собаки с длинной шерстью прекрасно переносят зиму и с ними можно гулять по свежему снегу, так как это доставляет им удовольствие.

Ранее Уражевский назвал реагенты на тротуарах и улицах самой большой проблемой для собак. По его словам, специальный воск и кремы не всегда эффективны, поэтому после прогулки необходимо промыть лапы теплой проточной водой, а если появились раны, то обязательно обработать их.