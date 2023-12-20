Погода и магнитные бури в Москве сегодня, 20 декабря: что будет завтра Синоптик Леус заявил, что в Москве сегодня ожидается мокрый снег и дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в российской столице сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Какая погода будет завтра в Москве и Подмосковье, что с магнитными бурями?

Погода в Москве и Подмосковье 20 и 21 декабря

По словам Леуса, в столице сегодня ожидается преимущественно облачная погода и осадки в виде снега и дождя. Столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов.

«Сегодня в атмосфере над столицей продолжат господствовать теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. К тому же юг региона заденет полоса атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а снег продолжит таять», — объяснил синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что теплые дни в Москве прошли, ближе к концу недели прогнозируется похолодание.

«Самые теплые дни декабря мы прошли, постепенно температура воздуха в столице будет понижаться. Однако ощутить москвичи это смогут лишь в воскресенье, 24 декабря, когда столбики термометров опустятся до 4–6 градусов мороза», — рассказал он.

Метеоролог отметил, что в субботу в столичный регион придет сильный снегопад, а высота снежного покрова составит 10 см.

По данным центра «Фобос», в Москве 20 декабря ожидается переменная облачность. Днем — от плюс 3 до плюс 5 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

21 декабря в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

В Подмосковье 20 декабря прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

21 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно про магнитные бури 20 и 21 декабря

По данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 20 декабря, на Земле наблюдается слабая магнитная буря с индексом Kp4.

20 декабря пик геомагнитных возмущений был зафиксирован в 06:00 по московскому времени. Далее сила магнитной бури пойдет на спад, а в течение суток не превысит 2–3 баллов.

Портал my-calend сообщает, что магнитная буря завтра, 21 декабря, будет держаться на уровне 2 баллов. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность сильных геомагнитных колебаний 21 декабря составляет всего 5%.

Как магнитные бури могут сказаться на здоровье человека

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что сильные магнитные бури могут негативно сказаться на людях, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — заявил она.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период геомагнитных возмущений принимать контрастный душ, отказаться от алкоголя и уделить больше времени для здорового сна. Также стоит отказаться от повышенных физических нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон, не менее семи — девяти часов, позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила врач.

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