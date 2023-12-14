Магнитная буря сегодня, 14 декабря: будет ли она перед Новым годом Ученые РАН предупредили россиян о надвигающейся магнитной буре 16 декабря

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Новая магнитная буря уровня G1 ожидается в субботу, 16 декабря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Есть ли она сегодня?

Что известно о сегодняшней магнитной буре

14 декабря прогнозируется спокойная и благоприятная геомагнитная обстановка на уровне магнитосферы. По предварительным данным, в течение сегодняшнего дня сила геоударов будет находиться на уровне двух баллов, что свидетельствует о слабых геомагнитных возмущениях.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в пятницу, 15 декабря, магнитосфера будет возбужденной и достигнет уровня Kp-4.

Когда ждать следующие магнитные бури

16 декабря на Земле прогнозируется новая магнитная буря. Пик возмущений придется на утро субботы, потом буря начнет стихать, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Отмечается, что вероятность магнитной бури составляет 20%. Геомагнитный шторм, по данным астрофизиков, будет соответствовать категории G1. В эти дни люди могут почувствовать головную боль, упадок сил, перепады настроения

Также магнитные бури ожидаются 19 и 22 декабря, уровень будет в районе категории G1. Их воздействие на организм могут почувствовать даже те, кто обычно не подвержен влиянию погоды.

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили россиян, что магнитная буря может накрыть Землю и в новогоднюю ночь.

Что поможет российским ученым лучше изучить природу магнитных бурь

В конце ноября стало известно, что в радиоастрономической обсерватории «Бадары» Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН был создан и заработал многоволновый радиогелиограф.

Директор института, член-корреспондент РАН Андрей Медведев заявил, с вводом в эксплуатацию радиогелиографа завершен первый этап реализации НГК РАН.

«Он включал в себя проектирование крупного солнечного телескопа-коронографа с зеркалом диаметром три метра (КСТ), строительство многоволнового радиогелиографа и комплекса оптических инструментов в Торах (Бурятия), который введен в эксплуатацию в 2022 году. Мы уже приступили к реализации второго этапа — в этом году будут начаты строительные работы на телескопе, проектирование лидара и системы радаров на Малом море (в местности Харикта), нагревного стенда под Ангарском (в Одинске) и центра обработки данных (в Иркутске)», — рассказал ученый.

Завотделом физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в беседе с NEWS.ru объяснил, что данный радиогелиограф будет заниматься изучением происхождения вспышек на Солнце.

«Поскольку прогнозы магнитных бурь имеют практическое значение, потому что от состояния окружающей Землю среды зависят радиокоммуникации, работоспособность спутников и так далее, то существует необходимость изучать, откуда берутся вспышки на солнце и как они воздействуют на нас. На часть этих вопросов будет отвечать радиогелиограф», — пояснил он.

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