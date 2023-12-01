В РАН сообщили, как новая разработка поможет узнать природу магнитных бурь Ученый РАН: многоволновый радиогелиограф поможет изучать вспышки на Солнце

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Созданный российскими учеными многоволновый радиогелиограф будет заниматься изучением происхождения вспышек на Солнце, рассказал NEWS.ru завотделом физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. По его словам, из-за них на Земле возникают магнитные бури.

Поскольку прогнозы магнитных бурь имеют практическое значение, потому что от состояния окружающей Землю среды зависят радиокоммуникации, работоспособность спутников и так далее, то существует необходимость изучать, откуда берутся вспышки на солнце и как они воздействуют на нас. На часть этих вопросов будет отвечать радиогелиограф, — заявил Петрукович.

Ранее стало известно, что в радиоастрономической обсерватории «Бадары» Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН был создан и заработал многоволновый радиогелиограф. Он состоит из трех радиотелескопов и более 500 антенн.

В августе стало известно, что на территории Саянской солнечной обсерватории в Бурятии начато строительство самого большого в Евразии солнечного телескопа-коронографа стоимостью около 36 млрд рублей. Гелиогеофизический комплекс будет проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях веществ, изучать солнечные вспышки, а также различные явления, фиксируемые на Солнце.