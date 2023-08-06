В Бурятии строят крупнейший в Евразии солнечный телескоп: зачем он нужен РФ

Фото: shutterstock.com

На территории Саянской солнечной обсерватории в Бурятии начато строительство самого большого в Евразии солнечного телескопа-коронографа стоимостью около 36 млрд рублей, сообщает ТАСС. Для чего нужен данный научный инструмент?

Почему новый объект решили построить именно в Бурятии

По словам заведующего лабораторией экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения Дмитрия Колобкова, место было выбрано из-за уникального астроклимата, который создают горы и озеро Байкал.

«Здесь известно количество солнечных дней и общее время наблюдений. Считается, что порядка 10% времени в году, которое наблюдает обсерватория, может быть эффективным. <...> Плюс хорошее место для наблюдения короны», — пояснил ученый.

Зачем Россия строит солнечный телескоп

Самый крупный в Евразии телескоп-коронограф необходим для изучения природы магнитных полей и цикла солнечной активности. Используя возможности нового инструмента, ученые смогут тщательнее исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов меньшего размера и орбитальных обсерваторий.

Гелиогеофизический комплекс будет проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях веществ, изучать солнечные вспышки, а также различные явления, фиксируемые на Солнце.

Академик Гелий Жеребцов пояснил, что изучение Солнца необходимо, поскольку оно оказывает воздействие на здоровье человека, космические аппараты, околоземный космос и надземную инфраструктуру.

«Это очень важный аспект. И это научное направление будет сильно развиваться. Сегодня наша техника, технологии позволяют приступить к изучению этого процесса», — подчеркнул академик.

Новый комплекс будет включать: многоволновой радиогелиограф, солнечный телескоп-коронограф, систему радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар, нагревный стенд и центр управления.

Когда инструмент введут в строй

Конкурс по созданию гелиогеофизического комплекса в 2013 году выиграл холдинг «Швабе», который входит в ГК «Ростех». Строительные работы начались в 2018 году.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в госкорпорации заинтересованы, чтобы в строительстве нового проекта были задействованы структуры компании.

«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы и наша электронная, и оптическая промышленность работала, и наши предприятия, конечно же, будут задействованы в строительстве этого крупнейшего телескопа», — высказался он.

Первый заместитель директора Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ) Сергей Олемской заявил, что проектирование телескопа закончилось еще в 2022 году. В этом году правительство РФ одобрило строительство нового научного инструмента.

«В этом году мы планируем только подготовку строительной площадки. В начале следующего года будут привлечены субподрядные организации на определенные виды работ», — рассказал он.

Научный комплекс строится на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ, расположенной рядом с поселком Монды в Бурятии. Его стоимость составляет порядка 36 млрд рублей. Ввести в строй телескоп планируют в 2030 году.

Читайте также:

В РФ разработают концепцию связи космоса с системой управления дронами

Эксперт раскрыл сроки, за которые Китай догонит США в космосе

Ученый оценил возможность зарождения на Земле метеорита-бумеранга