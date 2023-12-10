Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь Ученые РАН предупредили о магнитной буре в новогоднюю ночь

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Магнитная буря накроет Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года, следует из прогноза ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Класс прогнозируемой бури — уровня G1. Аналогичные явления эксперты предсказали 18, 19 и 22 декабря.

Буря G1, которая считается самой слабой из всех возможных, обычно проходит незаметно для человека из-за низкой интенсивности и не отражается на навигационных системах. Ученые измеряют силу бури с помощью магнитометра. Самый высокий класс — экстремально сильная буря уровня G5, которая может оказывать влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал об экстремально сильной буре в Москве. Специалисты Института прикладной геофизики фиксировали на Солнце две вспышки высокого класса, которые могли оказать влияние на Землю.

Ученый РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что созданный российскими специалистами многоволновый радиогелиограф будет заниматься изучением происхождения вспышек на Солнце. Это, по словам эксперта, поможет более глубоко изучить природу магнитных бурь.