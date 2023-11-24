Головокружение, тошнота: как влияет на человека низкое атмосферное давление Кардиолог Конев: в период низкого атмосферного давления лучше не заниматься спортом

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Атмосферное давление в Москве побило полувековой рекорд — впервые с 1973 года показатели барометров опустились до 713 мм ртутного столба. Большинство людей этого, скорее всего, даже не заметили. Но для некоторых это станет серьезным испытанием. NEWS.ru узнал у врачей, для кого опасны такие погодные условия, как они сказываются на самочувствии и как их пережить максимально безопасно.

Давление в Москве опустилось до рекордно низких отметок

24 ноября атмосферное давление в российской столице опустилось до рекордно низкой отметки — 713,5 миллиметра ртутного столба. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, подобного в городе не случалось ни разу за всю историю метеонаблюдений.

«Это барическое „дно“! Башня „Федерация“, 19-й этаж. Атмосферное давление на табло рухнуло ниже плинтуса — 713 мм. рт. ст. <...> Метеозависимым противопоказано, особенно в небоскребах!» — прокомментировал погоду метеоролог.

Давление воздуха в Москве опустилось более чем на 30 единиц ниже нормы. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1973 году, тогда показатели барометров опустились до отметки 722,3 мм ртутного столба.

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Кто переносит низкое давление без проблем

Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru напомнил, что метеочувствительных людей не так уж много. Большинство переносит повышение или понижение атмосферного давления без проблем. По его словам, если бы каждый тяжело переносил такие изменения, то люди бы не жили в небоскребах и не летали бы на самолетах.

«Представьте человека, живущего в башне „Федерация“. Когда он спускается в лифте, то перепад давления составляет 35–40 миллиметров ртутного столба. А во время взлета самолета перепад может достигать 150 миллиметров буквально за минуты. При этом явно плохого самочувствия у большинства людей не наблюдается», — сказал медик.

В свою очередь врач-терапевт Андрей Звонков добавил, что люди со здоровыми сосудами — главным образом молодежь — никак не реагируют на снижение атмосферного давления.

Для кого наиболее опасно «барическое дно»

Внимательнее отнестись к своему самочувствию следует гипертоникам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и неврологическими проблемами. Речь, прежде всего, о пожилых. Еще один фактор риска — наличие вегетососудистой дистонии, заметил Андрей Звонков.

«Как-то реагировать [на давление] могут дистоники, люди, у которых нарушена вегетативная регуляция — нет нормальной обратной связи [между организмом и внешней средой]. Их организм не подстраивается под изменения атмосферного давления», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Кроме того, с плохим самочувствием могут столкнуться и люди, страдающие от сниженного артериального давления — гипотонии, добавил Юрий Конев. Если у гипертоников давление поднимается выше обычного, то у гипотоников давление, наоборот, падает.

Почему проблема не только в самом давлении

Андрей Звонков тем не менее уточнил, что опасность представляет не изменение давления само по себе, а скорость, с которой это происходит. Кровеносная система просто не успевает подстроиться.

«Само по себе низкое давление никак не влияет на организм. Организм ощущает не само давление, а его перемену. Тут дело в адаптивности: если атмосферное давление падает слишком быстро, то организм не успевает подогнать под него артериальное», — объяснил медик.

К чему может привести низкое атмосферное давление

Для гипертоников низкое атмосферное давление чревато повреждениями сосудов, заметил Звонков. Дело в том, что в такую погоду давление на сосуды изнутри может стать чрезмерно высоким.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Изнутри кровь слишком сильно давит на сосуды. Это и приводит к определенным изменениям в самочувствии и даже осложнениям. <...> Сосуды не успевают расслабиться, снизить тонус, и это может привести, грубо говоря, к разрыву сосудов, к их повреждению. А повреждение сосудов усиливает тромбообразование», — пояснил врач.

Что касается самочувствия в целом, то при низком атмосферном давлении человек может испытывать головную боль, головокружение и тошноту — сходятся во мнении опрошенные NEWS.ru врачи.

Кроме того, когда у человека в качестве реакции на погоду растет давление, то оно увеличивается не только в сосудах, но и в полости сердца. Тогда может возникать одышка.

«Давление [артериальное] — это показатель работы нашего сердца. Сердце выполняет насосную функцию. Если у человека гипотония, то насосная функция работает плохо, а при гипертонии происходит избыток функции», — добавил Юрий Конев.

Что поможет пережить низкое атмосферное давление

Если человек чувствует себя плохо при низком атмосферном давлении, то в это время ему следует пить больше воды, дольше отдыхать и хорошо высыпаться, регулярно измерять артериальное давление, считают врачи с которыми пообщался NEWS.ru. Также не помешает временно исключить из рациона острую и соленую пищу.

«Воды всегда выпить не повредит, потому что гомеостаз у нас поддерживается как раз за счет водно-солевого баланса. Нужно соблюдать режим труда и отдыха, нужен спокойный сон ночью. Не должно быть избытка физических нагрузок. Требуется исключить из рациона острую и соленую пищу», — рассказал Юрий Конев.

По его словам, в период низкого давления лучше не заниматься спортом, потому что неизвестно, как на это отреагирует организм. Гипертоникам же не помешает обратиться к лечащему врачу, чтобы скорректировать прием препаратов.

«Жить вообще лучше у теплого моря, конечно, чтобы не было никаких перепадов температур, давления и прочих вещей», — подытожил Конев.

Как не усугубить плохое самочувствие

По словам Андрея Звонкова, ухудшить самочувствие в период «барического дна» может испуг. Переживания о том, что «со мной что-то не в порядке», могут привести к выбросу адреналина и, соответственно, дополнительному росту артериального давления. Поэтому еще одна рекомендация состоит в том, чтобы успокоиться.

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«Верный способ не усугубить самочувствие — это принять какое-нибудь легкое успокаивающее средство. Например, валерьянку, пустырник, „Тенотен“, „Афобазол“ — что угодно на растительной основе, что снимет тревожность», — уточнил медик.

Некоторые могут попробовать снизить стресс с помощью алкоголя. Этого делать нельзя, подчеркивает Звонков. Дело в том, что спиртное может дать обратный эффект — усилить возбуждение организма и повысить сердцебиение.

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