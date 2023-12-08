Магнитные бури сегодня, 8 декабря: какой силы, когда еще будут в 2023 году Магнитная буря 8 декабря в Москве по своей силе составит один балл

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 8 декабря, обстановка в магнитном поле Земли будет спокойной. Сила колебаний достигнет максимум двух баллов — небольшие возмущения ожидаются только к вечеру, сообщает meteoprog.com. Что об этом известно, когда еще будут магнитные бури в Москве, Петербурге и других городах РФ?

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли двенадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М2,35.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,35 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Геомагнитное поле сегодня, 8 декабря, будет на спокойном уровне (один-два балла). Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Когда еще в декабре будут магнитные бури

Ближайшие две недели геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Исходя из прогнозов солнечной астрономии, магнитные бури класса G1 ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. В эти дни люди испытывают головные боли. Также могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия.

Помимо этого, астрофизики предупредили о высоком риске возбужденного магнитного поля 12 декабря. В этот день индекс геомагнитной активности будет соответствовать силе, предшествующей слабой магнитной буре.

С 24 по 28 декабря также ожидается магнитный шторм. Его воздействие на организм почувствуют даже те, кто не подвержен обычно влиянию погоды.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Для кого опасны магнитные бури

Врач — терапевт-невролог Александр Евдокимов объяснил NEWS.ru, что магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста. Из-за того что у них незрелые структуры головного мозга, в период природных явлений может сильно меняться их настроение и нарушаться сон. Также уязвимы люди старше 45 лет.

Доктор медицинских наук Рина Заславская сообщила, что на фоне повышенной геомагнитной активности люди с психическими расстройствами могут испытывать панический страх.

«Во время магнитных колебаний такие люди могут испытывать стресс. Особенно это проявляется у людей с хроническим стрессом. Может ускориться сердцебиение, появиться чувство страха, страх смерти, частое мочеиспускание и так далее. В общем, начинаются очень нездоровые состояния. Люди могут думать, что в какой-то определенный момент могут умереть», — сказала специалист NEWS.ru.

Что врачи советуют делать метеозависимым людям

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что справиться с влиянием геомагнитного поля Земли на организм помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя. Она посоветовала на время бурь воздержаться от физических и умственных нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в период солнечной активности также рекомендует воздержаться от кофе, жареного и мучного и при возможности не садиться за руль.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — отметил он.

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