Ученый оценил шансы москвичей увидеть полярное сияние Физик Железнов: у москвичей есть шанс увидеть полярное сияние

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При мощной геомагнитной буре полярное сияние может, в том числе, достичь и широт Москвы, заявил в комментарии NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Чтобы разглядеть природное явление, нужно, чтобы небо было достаточно ясным, пояснил эксперт.

Чтобы увидеть ночью полярное сияние, должно быть ясное небо, потому что высота, на котором происходит полярное сияние от 100 до 400 км. Сейчас мы приближаемся к пику солнечной активности, вспышки и магнитные бури встречаются достаточно часто. Они могут быть большой мощности, а чем мощнее геомагнитная буря, тем больше полярное сияние и может уходить в южные широты, в том числе до широты Москвы, — сказал Железнов.

Физик пояснил, что полярное сияние – не такое редкое явление, потому что является следствием геомагнитной бури на Земле, которая возникает вследствие солнечной активности. По словам эксперта, сейчас на Солнце произошли две мощные вспышки, выброшены большие сгустки плазмы.

Когда заряженные частицы достигают магнитного поля Земли, происходят колебания, та самая геомагнитная буря. Заряженные солнечные частицы устремляются к магнитным полюсам. По пути к атмосфере частицы сталкиваются с атомами кислорода и азота, которые возбуждаются и держатся какое-то время — от доли секунды до нескольких секунд — и потом излучают полученную энергию обратно. Излучение, которое мы видим, и есть полярное сияние, — объяснил ученый.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что туры в северные регионы страны с целью посмотреть на полярное сияние не пользуются популярностью в России. Мкртчян объяснил, что одна из причин такой ситуации заключается в отсутствии гарантий увидеть природное явление.