Магнитные бури сегодня, 6 декабря: какой мощности, кто в опасности, прогноз Геомагнитная активность 6 декабря на Земле составит 3 балла

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Геомагнитная активность 6 декабря 2023 года поднимется до 3 баллов, вероятность сильного магнитного шторма составляет 1%, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии. В какое время ожидать пик вспышек на Солнце?

Ждать ли магнитную бурю 6 декабря

Магнитосфера 6 декабря будет находиться в спокойном состоянии. Пик активности придется на период с 06:00 до 12:00 по мск. Во второй половине дня мощность атак спадет до 2 баллов — на этом же уровне она будет держаться до самого конца дня. К-индекс свидетельствует о нейтральной геомагнитной обстановке.

Астрофизики оценивают вероятность магнитной бури в среду, 6 декабря, в 5%, а сильного магнитного шторма — в 1%. При этом возможны вспышки на Солнце со средней силой.

Когда в декабре будут сильные магнитные бури

Ближайшие две недели геомагнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии, магнитные бури класса G1 ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. В эти дни возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия.

Астрофизики также предупредили о высоком риске возбужденного магнитного поля 12 декабря. В этот день индекс геомагнитной активности будет соответствовать силе, предшествующей слабой магнитной буре.

С 24 по 28 декабря также ожидается магнитный шторм. Его воздействие на организм могут почувствовать даже те, кто не подвержен обычно влиянию погоды.

Как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что справиться с влиянием геомагнитного поля Земли на организм помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя. Медик рекомендовала на время бурь воздержаться от физических и умственных нагрузок и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — отметила терапевт.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в период солнечной активности также рекомендует воздержаться от кофе, жареного и мучного и при возможности не садиться за руль.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — сообщил врач.

Как магнитные бури влияют на психику и давление

На фоне повышенной геомагнитной активности люди с психическими расстройствами могут испытывать панический страх, предупредила в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук Рина Заславская.

«Во время магнитных колебаний такие люди могут испытывать стресс. Особенно это проявляется у людей с хроническим стрессом. Может ускориться сердцебиение, появиться чувство страха, страх смерти, частое мочеиспускание и так далее. В общем, начинаются очень нездоровые состояния. Люди могут думать, что в какой-то определенный момент могут умереть», — объяснила она.

Врач-кардиолог Юрий Конев напомнил, что в период магнитных бурь в первую очередь страдает регуляция давления. На этом фоне у человека могут возникать головные боли и ухудшиться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному», — сказал кардиолог NEWS.ru.

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