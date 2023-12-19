Когда и почему в Москве закроют участок оранжевой ветки метро, что делать В Москве на несколько дней закроют участок Калужско-Рижской линии метро

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Компенсационные автобусы, обеспечивающие перевозку пассажиров южного участка Калужско-Рижской линии метро

В Москве временно приостановят работу участка Калужско-Рижской (оранжевой) линии метро с 3 по 8 января, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. Что об этом известно?

Почему будет закрыт оранжевый участок линии метро

В период с 3 по 8 января ПАО «МОЭК» планирует проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро, поэтому будет закрыт участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, пояснили в дептрансе.

«Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке. Ограничения пройдут в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров — действовать бесплатный повторный вход в метро», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, повторный вход в метро будет бесплатным. При необходимости сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров подскажут, как добраться до нужной станции.

Когда ранее закрывали данный участок метро

С 3 декабря по 6 декабря участок Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» был закрыт, потому что строители прокладывали второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии, который пройдет в том числе и под участком оранжевой ветки.

Работы закончились на два дня раньше, о чем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Участок московского метро от станции «Беляево» до «Новых Черёмушек»

«В 05:30 утра на два дня раньше открываем движение на участке Калужско-Рижской линии. Пассажиры снова смогут пользоваться станциями „Шаболовская“, „Ленинский проспект“, „Академическая“ и „Профсоюзная“. Закрытие было связано с проходкой тоннеля на будущей Троицкой ветке. Строители справились с работой досрочно», — рассказал он.

Также он пояснил, что на время ограничений были запущены бесплатные компенсационные автобусы и два трамвайных маршрута.

«Пассажиров угощали горячим чаем, что особенно актуально в холодную погоду, а сотрудники транспортного комплекса следили за движением и заставили горожанам построить альтернативный маршрут», — объяснил тогда мэр российской столицы.

Какие станции метро откроют в Москве с 2024 по 2026 год

Планируется, что в этот период откроется первая очередь Троицкой линии «ЗИЛ» — «Коммунарка», в которую войдут 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская» с пересадкой на МЦК, «Академическая» с переходом на Калужско-Рижскую линию, «Вавиловская», «Новаторская» с доступом на Большую кольцевую линию, «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка» с переходом на Сокольническую линию.

Также к 2026 году ожидается открытие первого участка новой Рублево-Архангельской линии «Шелепиха» — «Бульвар Генерала Карбышева». Будет введена в эксплуатацию станция «Потапово» Сокольнической линии, станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станция «Суворовская» Кольцевой линии.

Собянин пояснил, что станция метрополитена «Потапова» готова уже на 70% и там проводится монтаж системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности.

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