Баста, Крид и Беляев станут Дедами Морозами «Самого первого Нового года» Первый канал покажет модные треки 2023 года в программе «Самый первый Новый год»

Фото: Пресс-служба Первого канала

В полночь 30 декабря на Первом канале состоится шоу «Самый первый Новый год», в ходе которого три Деда Мороза — Егор Крид, Баста и Антон Беляев — представят зрителям подборку популярных треков 2023 года. По словам ведущего программы Константина Анисимова, основной смысл проекта в том, что в России слишком много хорошей музыки и она не умещается в одну новогоднюю ночь.

В нашем «Самом первом Новом году» — три гвоздя программы, и три мощных молота забивают эти гвозди — Егор Крид, Баста и Антон Беляев. <...> Для многих это будет премьера, они впервые выступят для зрителей Первого канала. Давайте дадим шанс молодым, посмотрим и убедимся, что у нас есть классное талантливое новое поколение музыкантов, — призвал Анисимов.

Шоу в формате клубной вечеринки соберет известные и новые музыкальные имена года. В программе примут участие Баста, Егор Крид, Антон Беляев, Полина Гагарина, Zivert, Instasamka, победительница программы «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля и многие другие артисты.

Их также наградят неформальной музыкальной премией «Огонь» и другими призами в оригинальных номинациях.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что 31 декабря по сложившейся традиции будет смотреть дома телевизор с детьми и отцом. Другие знаменитости признались, что предпочитают встречать Новый год на работе.