Российские знаменитости рассказали, как встретят Новый год Киркоров рассказал о планах встретить Новый год перед телевизором

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Далеко не все российские артисты любят работать в новогоднюю ночь, сообщает KP.RU. В беседе с изданием многие знаменитости признались, что предпочитают встречать Новый год дома в кругу семьи. Так, Филипп Киркоров рассказал, что 31 декабря по сложившейся традиции будет смотреть дома телевизор с детьми и отцом.

За праздничным столом и у телевизора с родными. Новый год — семейный праздник с оливье и «Иронией судьбы». А работа не волк — она в лес не убежит, — высказал мнение артист.

Актриса Анна Ковальчук призналась, что отметит Новый год в пижаме и с детским шампанским. А перед праздниками она планирует обязательно сходить с детьми в кино на премьеру какого-нибудь доброго фильма, так как это создает у нее новогоднее настроение и веру в чудо.

Певица ГлюкоZа рассказала, что планирует встретить Новый год на Сейшелах, куда полетит с супругом, младшей дочерью, старшей дочерью и ее молодым человеком.

По словам Любови Успенской, полночь 31 декабря она встретит с близкими людьми, с которыми поднимет бокалы и загадает желание.

А потом можно работать хоть до утра, — добавила исполнительница.

Владимир Пресняков объяснил, что 31 декабря выступает на нескольких мероприятиях, а отмечать и отдыхать начнет с семьей уже в январе. По его мнению, артист на праздник должен петь и радовать людей, и, как отметил певец, сам он без этого не может. С ним согласна и Юлианна Караулова, которая встретит праздник концертом в Тюмени. Певица призналась, что любит работать на Новый год, так как «у всех хорошее настроение, люди радостные».

Также, по информации издания, в новогоднюю ночь будут работать Татьяна Буланова, Лолита, Леонид Агутин, Анна Асти, Сергей Лазарев, Валерия, Катя Лель, Ольга Серябкина, Сосо Павлиашвили, Баста, Полина Гагарина, Мот, группа «Иванушки International», Митя Фомин и многие другие российские звезды.

Ранее певец Родион Газманов заявил, что в артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием. По его словам, в декабре и в праздники он зарабатывает от 35 до 40% своего годового дохода.