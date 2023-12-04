«Все закрыли рты»: Боня пожаловалась на отсутствие поддержки после пластики Боня заявила, что журналисты «закрыли рты» после нападок по поводу ее внешности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Российский блогер и телеведущая Виктория Боня обратилась к СМИ после нападок по поводу ее измененной внешности. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что, как только ее лицо стало приходить в норму после пластической операции, журналисты «закрыли рты» и не высказались в ее поддержку.

Ни один человек не прошел мимо, чтобы пнуть меня. А как всё стало приходить в норму, так все закрыли рты и ни один человек не написал в мою поддержку, — отметила Боня.

По словам знаменитости, во время реабилитации в прессе ее регулярно оскорбляли. Но спустя время никто из «псевдожурналистов», как подчеркнула Боня, не написал ей слова поздравления.

Как меня оскорбляли, псевдожурналы пытались на моем имени раздуть читаемость. Но я говорила, что тогда была реабилитация, и сейчас, когда лицо пришло в норму, хотя бы один из этих журналов написал, что мы поздравляем Викторию? — возмутилась телеведущая.

Ранее Боня появилась на премии журнала Voice «Главные лица» после 2,5 месяца после пластики лица и рассказала, что до сих пор не чувствует верхнюю губу. По словам звезды, она уже может снимать солнцезащитные очки на публике, но до сих пор переживает из-за последствий хирургического вмешательства.