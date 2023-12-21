Мать умершей в поезде «Тюмень — Адлер» девочки назвала виновников трагедии Mash: мать скончавшейся в поезде девочки обвинила в ее смерти начальство лагеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что мать 12-летней девочки, которая умерла в поезде «Тюмень — Адлер», обвинила в трагедии руководителей лагеря «Олимпийская ребячка», где отдыхал ребенок. Женщина сказала, что они игнорировали жалобы ее дочери.

По словам родительницы, ребенок сообщал ей по телефону, что плохо себя чувствует. Кроме того, по словам женщины, над подругами ее дочери издевались вожатые. Мать также отметила, что, когда самочувствие ребенка ухудшилось, ей не оказали должную медицинскую помощь, а отправили в изолятор только после того, как стали заболевать другие дети.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летней девочки. Согласно данным ведомства, 20 декабря у несовершеннолетней пассажирки ухудшилось состояние здоровья. Приехавшие врачи констатировали смерть ребенка.

По информации следствия, девочка находилась в составе организованной группы детей, которые возвращались из лагеря в ЛНР. Медики прибыли к поезду на территории Пензенской области. Уточняется, что ночью, 21 декабря, состав прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра врачами детей госпитализировали в больницу Саратова. Следователи СК РФ по региону также начали процессуальную проверку по данному факту.