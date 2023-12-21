СКР возбудил дело после смерти девочки в поезде Тюмень — Адлер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Согласно данным ведомства, 20 декабря у несовершеннолетней пассажирки ухудшилось состояние здоровья, ей вызвали медиков. Приехавшие врачи констатировали смерть ребенка.

Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки в поезде дальнего следования. <...> Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

По информации следствия, девочка находилась в составе организованной группы детей. Медики прибыли к поезду на территории Пензенской области. Уточняется, что ночью, 21 декабря, состав прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области, откуда после осмотра врачами детей госпитализировали в больницу Саратова. Следователи СК РФ по региону также начали процессуальную проверку по данному факту.

Ранее стали известны подробности смерти ребенка: погибшая в поезде Тюмень — Адлер 12-летняя девочка потеряла сознание после высокой температуры. Врачи скорой помощи в Пензенской области, где из-за инцидента остановился поезд, не смогли ее реанимировать. Лагерь, в котором отдыхали дети, сейчас проверяют сотрудники Росздрава и Роспотребнадзора.