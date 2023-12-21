Стали известны подробности трагедии в поезде Тюмень — Адлер РЕН ТВ: подросток в поезде в Адлер потеряла сознание из-за высокой температуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погибшая в поезде Тюмень — Адлер 12-летняя девочка потеряла сознание на фоне высокой температуры, сообщает РЕН ТВ. Врачи скорой помощи в Пензенской области, где из-за инцидента остановился поезд, не смогли ее реанимировать. По данным Telegram-канала Mash, лагерь, в котором отдыхали дети, сейчас проверяют сотрудники Росздрава и Роспотребнадзора.

РЕН ТВ приводит подробности случившегося. Ребенок почувствовал себя плохо, сказал об этом старшей группы. Девочку осмотрела медсестра, дала таблетку. Наутро у нее поднялась температура до 39. Сбить ее удалось жаропонижающими средствами. Вечером, около 19 часов, подросток потерял сознание.

Поезд остановили на станции Колышлей в Пензенской области, туда прибыла скорая помощь. Однако реанимировать ребенка не получилось, девочка скончалась.

Источники телеканала уточняют, что дети пили чистую воду и ели четыре раза в день. Еду готовили в вагоне-ресторане из свежих продуктов.

Telegram-канал Mash уточняет, что перед выездом из лагеря никто из детей не жаловался на плохое самочувствие. Дети позавтракали, собрались и отправились со взрослыми на вокзал.

Температура у погибшей девочки, как и у других детей, поднялась спустя несколько часов после отправления поезда. При этом оставшиеся в лагере дети чувствуют себя хорошо. Сейчас там проводятся обследования: специалисты обходят корпуса и берут анализы у персонала.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что более 100 детей, возвращавшихся из лагеря через Саратовскую область, были сняты с поезда Тюмень — Адлер и направлены в региональную больницу. По его словам, у одного из них была высокая температура. Он сообщил о госпитализации 30 человек, при этом о смерти девочки глава региона не говорил.