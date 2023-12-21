В российском регионе более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу Бусаргин: в Саратове более 100 детей сняли с поезда и отправили в больницу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 100 детей, возвращавшихся из лагеря через Саратовскую область, были сняты с поезда Тюмень — Адлер и направлены в саратовскую больницу, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, у одного из детей была высокая температура.

Через Саратовскую область следует поезд Тюмень — Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия, — написал Бусаргин.

Он добавил, что Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики. После их доставили централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь.

Ранее было возбужденно уголовное дело после выявления 43 случаев кишечной инфекции у детей в одной из школ в Волгодонске. По данным регионального управления СК России, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой, в результате возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).