Почти полсотни детей отравились в школе Волгодонска Уголовное дело возбудили после 43 случаев кишечной инфекции в школе Волгодонска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено после выявления 43 случаев кишечной инфекции у детей в одной из школ в Волгодонске, сообщила пресс-служба регионального управления СК России. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой, в результате возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщили в ростовском СК.

В региональном Минздраве ранее рассказали ТАСС, что с симптомами острой кишечной инфекции в Волгодонске госпитализированы 12 школьников. Еще 31 учащегося отправили на амбулаторное лечение. Состояние госпитализированных школьников оценивается как средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика, отметили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что проводят эпидемиологическое расследование по факту массового отравления детей. Специалисты отобрали пробы еды, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных растворов. Работников пищеблока обследовали на бактериальные и вирусные возбудители пищевых инфекцией.

В конце ноября в Кировской области после обеда в школьной столовой были госпитализированы 16 учеников в возрасте от семи до 10 лет. У всех детей диагностировали пищевое отравление.