В Кировской области произошло массовое отравление школьников Не менее 16 детей отравились в Кировской области после обеда в школьной столовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По меньшей мере 16 детей госпитализировали в Кировской области после обеда в школьной столовой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, всем ученикам диагностировали пищевое отравление. Полиция и Роспотребнадзор проводят проверку, утверждает канал.

По данным SHOT, накануне в больницу города Малмыж из СОШ им. генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино поступило 16 детей с пищевым отравлением. Пострадавшим от семи до десяти лет. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Как пишет канал, в настоящее время работа школьной столовой приостановлена. По предварительным данным, причиной отравления стало нарушение технологии приготовления школьного комплексного обеда.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний студент строительного колледжа госпитализирован с отравлением метадоном. Это третий случай отправления в столице и области, когда причиной отравления мог стать наркотик, прибывший в регион из Ставрополя.

Сам подросток пока не признается, что употреблял наркотик. Скорая прибыла к молодому человеку поздно ночью. Его мать услышала сильные хрипы. Студент был доставлен в токсикологическое отделение, где ему и поставили диагноз. До него в медучреждениях Москвы и области с метадоновым отравлением оказались двухлетняя девочка и 24-летний мужчина.