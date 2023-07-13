Психолог предупредила об опасности «уколов красоты» для подростков Психолог Полевичок: «уколы красоты» могут снизить самооценку у девочек-подростков

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«Уколы красоты» и прочие подобные процедуры в подростковом возрасте могут сформировать у ребенка серьезные комплексы и в дальнейшем привести к зависимости от пластической хирургии, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Олеся Полевичок. Таким образом специалист прокомментировала изменения во внешности 15-летней дочери телеведущей Даны Борисовой — девочка увеличила губы по разрешению матери.

Увеличение губ — это процедура пластической хирургии и, подобно любому другому вмешательству, может иметь крайне негативные последствия для психики подростка, отметила психолог. По ее словам, в пубертатном возрасте дети зачастую не уверены в себе, комплексуя по поводу внешности, а «уколы красоты» могут создать иллюзию того, что изменение своего внешнего облика — это единственный способ получить одобрение окружающих и принять себя.

Увеличение губ может создать нереалистичные ожидания у подростка относительно его внешности, он может начать искать одобрения только за счет своего внешнего вида, что приведет к зависимости от пластической хирургии и снижению самооценки, — пояснила эксперт.

Также специалист призвала отказаться от каких-либо пластических вмешательств до 21 года, так как в юном возрасте кожа и ткани еще не сформированы до конца и любые манипуляции могут причинить не только психологический, но и физический вред.

Ранее Дана Борисова посоветовала певице МакSим (Марина Абросимова) самоизолироваться для борьбы с алкоголизмом. Она отметила, что исполнительнице сможет помочь программа «Двенадцать шагов», которую проходила и сама телеведущая.