«Я себя сделала сама»: биография Лолиты Милявской Вспоминаем, как Лолита Милявская пришла к славе, накануне юбилея артистки

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Лолита Милявская

14 ноября 2023 года Лолита Милявская отмечает юбилей: ей исполняется 60 лет. Это веский повод обратиться к биографии харизматичной артистки. Рассказываем, как сложилась жизнь Лолиты Милявской и чем занята певица сейчас.

Лолита Милявская: рост, вес, знак зодиака

Перед началом разговора о биографии Лолиты Милявской стоит ответить на самые часто задаваемые вопросы об артистке. Певица отмечает день рождения 14 ноября, по знаку зодиака она скорпион.

Рост Лолиты Милявской составляет 173 сантиметра. А вес за годы карьеры варьировался от 70 до 55 килограммов.

Артистка была замужем пять раз. В 2023 году она остается разведенной. У Лолиты Милявской есть дочь — Ева Цекало, 1998 года рождения.

Детство на подпевках: ранняя биография Лолиты Милявской

Будущая звезда эстрады — при рождении Лолита Горелик — родом из города Мукачево, Закарпатье. Ее мать была джазовой певицей, а отец — актером и режиссером эстрады. Большую часть времени чета Горелик проводила за работой, так что детство Лолиты прошло у бабушки и дедушки. Как вспоминала певица, она ощущала себя одинокой и недолюбленной.

Лолите было десять лет, когда ее родители развелись и отец эмигрировал в Израиль. Мать Лолиты уехала на поиск работы в Киев, а бабушка и дедушка забрали девочку к себе во Львов. Они жили напротив оперного театра; любуясь театром из окна, Лолита мечтала стать балериной. Но со смертью бабушки ее планы кардинально изменились.

Лолита переехала к матери и стала участницей ее гастролей. Тогда в ней зародилась любовь к эстраде и музыке. Лолите было 11, когда мать познакомила ее с начинающей певицей Ириной Понаровской. Понаровская увидела в девочке потенциал и предложила ей петь на бэк-вокале в ансамбле «Поющие гитары». Лолита выступала с «Гитарами» каждое лето вплоть до окончания школы.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Биография Лолиты Милявской

В 18 лет Лолита поступила в Тамбовский институт культуры на факультет постановки культмассовых мероприятий. Во время обучения девушка встретилась с Александром Беляевым, за которого вскоре вышла замуж. Супруги перебрались в Одессу. Будущая певица стала работать в Одесской филармонии. Она ставила разговорные скетчи (и в будущем перенесла этот опыт в сольное творчество). Там же, в филармонии, судьба свела Лолиту Милявскую с Александром Цекало. В биографии будущей звезды открылась новая страница.

Чем занималась Лолита Милявская в молодости

Популярность пришла к Лолите Милявской в молодости. В 1987 году Лолита ушла с работы и вместе с Цекало организовала кабаре-дуэт «Академия». Сначала пара оставалась незамеченной, но уже второй альбом — «Небальные танцы» — принес им известность. Пользуясь пришедшей славой, дуэт выпустил еще несколько дисков. Лолита и ее партнер начали появляться на телевидении в роли ведущих.

«Академия» прожила 12 лет. Все это время Лолита успешно гастролировала как по родине, так и за рубежом. Дуэт пользовался популярностью не только за счет узнаваемого образа. Лолита и Александр стали известны благодаря творческим экспериментам. Они выпустили несколько нарисованных клипов — в ту пору бывших в новинку для публики из СНГ. В результате в 1999 году Лолита получила премию «Овация» как разносторонняя артистка.

Казалось бы, дела шли в гору. Но вот первого января 2000 года Лолита Милявская появилась на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» — в одиночестве. Так началась сольная карьера артистки.

Свободное плавание: творческая жизнь Лолиты Милявской

В 2000 году состоялась премьера дебютного альбома певицы, получившего название «Цветочки». Он был распродан тиражом 50 тысяч копий. Следующая пластинка артистки, «Шоу разведённой женщины», разошлась тиражом в 300 тысяч экземпляров.

Дальше — больше: альбомы стали выходить один за другим, и с каждым разом продажи только росли. Исключением стала пластинка «Фетиш», которую сняли с полок магазинов по соображениям цензуры.

Фото: Global Look Press Жизнь Лолиты Милявской

Всего в дискографии Лолиты Милявской восемь студийных альбомов. Последний из них, «Раневская», вышел в 2018 году. Но певица не перестает радовать поклонников. После «Раневской» она выпустила 14 синглов, включая такие треки:

«Папа»;

«Девочки балерины»;

«Приходи на меня посмотреть»;

«Грустная танцую»;

«Марлен» и другие.

В копилке Лолиты Милявской восемь «Золотых граммофонов», две награды «Шансон года» (за синглы «Шпилька-каблучок» и «На Титанике») и многочисленные титулы «Песня года».

Лолита Милявская в мире кино и на телевидении

Говоря про Лолиту Милявскую, нельзя обойти стороной ее деятельность в мире театра, телевидения и кино. В начале нулевых она снялась в кинокомедии «Вечера на хуторе близ Диканьки» и в музыкальной сказке «Золушка». В 2002 году она появилась на сцене Московского театра эстрады: ей досталась роль Мамы Мортон в джазовом мюзикле «Чикаго», спродюсированном Филиппом Киркоровым.

Лолита продолжала покорять сцену и телевидение. В 2003 году она сыграла бизнесвумен в спектакле «Резиновый принц» и снялась в экранизации «Женитьбы Фигаро». Одновременно с этим она поставила сольную программу «Шоу разведённой женщины», а годом позже — «Мне 41... А кто даст?».

Лолита регулярно участвовала в телепрограммах и шоу, включая «Фактор А», «Голос страны» и другие. Но особой популярностью пользовалось высокорейтинговое авторское ток-шоу артистки «Без комплексов». За него Лолита получила премию «ТЭФИ».

Пятеро мужей Лолиты Милявской

Нельзя не упомянуть мужей Лолиты Милявской. От недостатка мужского внимания певица никогда не страдала. Она была замужем пять раз (хоть некоторые браки и были фиктивными), а также, по собственному признанию, не раз изменяла супругам.

Первым мужем Лолиты стал Александр Беляев, вместе с которым она училась в институте. Как говорила сама артистка, их отношения закончились еще во время обучения. Поэтому, переехав с Беляевым в Одессу, Лолита увлеклась женатым Александром Цекало. Лолита и Цекало стали не только партнерами по кабарэ-дуэту, но и любовниками.

Фото: Руслан Рощупкин/ИТАР-ТАСС Лолита Милявская сейчас

В 1987 году Лолита разошлась с Беляевым и опять связала себя узами брака. Ее супругом стал Виталий Милявский. От него певице достались благозвучная фамилия и московская прописка. Лолита не скрывала, что любви между ней и Виталием не было, а замуж она вышла ради выгоды. Снова разведясь, в 1998 году она начала жить с Цекало.

Лолита утверждала, что их с Цекало союз держался на творчестве. Долгое время они не были официально женаты. Лолита и ее избранник зарегистрировали отношения только в 1998 году, когда артистка забеременела. Она призналась, что отцом ребенка является не Александр. Впрочем, Цекало все же согласился оформить дочь Еву как родную. В 2000 году пара развелась.

После третьего развода у Лолиты был роман с бизнесменом Арнольдом Спиваковским. А в 2004 году она объявила, что опять выходит замуж. Четвертым мужем Лолиты Милявской стал бизнесмен Александр Зарубин. Они были вместе пять лет. Причиной расставания стал случившийся у Лолиты выкидыш. Зарубин обвинил жену в том, что она слишком много работала и не берегла ребенка. По другой версии, пара рассталась из-за измен со стороны Лолиты.

В 2010 году Лолита снова стала женой. Она вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова. Сначала певицу смущала разница в возрасте: Иванов младше Милявской на 12 лет, — но в конце концов она согласилась расписаться. Брак просуществовал десять лет. Затем Иванов настоял на разводе, причем публично: так он рассчитывал заработать на ток-шоу. В итоге Лолита, поняв, что Иванов пользовался ее деньгами, стала добиваться того, чтобы их брак признали фиктивным.

С 2020 года Лолита находится в отношениях, но, по ее собственным словам, намерена впервые оставить личную жизнь в стороне от прессы. Известно, что ее возлюбленный младше певицы на восемь лет, его зовут Роман и он бизнесмен. Лолита называет их отношения счастливыми, но замуж, по собственному признанию, не торопится.

Дети Лолиты Милявской

Дочь Лолиты Ева родилась в 1998 году, когда отношения певицы и Цекало уже пошли трещинами. У девочки диагностировано расстройство аутического спектра. По словам Лолиты, этот ребенок «пришел к ней от Бога».

Сама Лолита признавалась, что в детстве ей не хватало любви гастролирующих родителей. Однако в итоге она сама последовала их примеру и отдала Еву на попечительство бабушки и дедушки. После Евы детей у Лолиты Милявской не было.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Лолита Милявская

Чем занята Лолита Милявская сейчас

В 2023 году вышел сериал «Актрисы», в котором Лолита получила одну из главных ролей. Она примерила амплуа Ольги Владимировны, директрисы театра. Актерская игра артистки заслужила положительные отзывы зрителей.

Летом 2023 года появилась информация о том, что Лолита скончалась, — правда, только в немецких СМИ. Страшная новость оказалась фейком. Артистка же отнеслась к случившемуся с юмором и подтвердила, что находится в добром здравии.

Сейчас Лолита Милявская вовсю гастролирует по стране. Тур приурочен к юбилею звезды. Он получил название «60, и этим все сказано!».

Лолита Милявская не торопится сбавлять обороты и покидать эстраду. А значит, ее поклонников ждут новые синглы и роли харизматичной артистки.

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