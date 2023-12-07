Глава ВТБ не увидел оснований для укрепления рубля Костин: доллар до конца года будет оставаться в районе 90 рублей

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Андрей Костин

В настоящее время базовых оснований для укрепления рубля нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума «Россия зовет!», его слова приводит РИА Новости. При этом он отметил, что возврат доллара к 100 рублям до конца года также маловероятен. По мнению банкира, американская валюта будет «плавать» в районе 90+ рублей за единицу.

Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90–90+, — сказал Костин.

Он добавил, что недавнее укрепление курса произошло по нескольким причинам. В первую очередь это стало возможно благодаря росту ключевой ставки и административным мерам по продаже валюты экспортерами. Также глава ВТБ подчеркнул, что не видит угрозы дальнейшей девальвации, рубль должен найти свое равновесие.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что большого потенциала для укрепления рубля в настоящее время нет. При этом, по его словам, также нет никаких предпосылок для сильного снижения российской валюты. Он добавил, что возможны разные колебания рубля, поскольку сейчас Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, неизвестными ни одной другой стране.

Экономист Денис Перепелица предполагал, что российская валюта может укрепиться в последнем месяце 2023 года, если Банк России решит снова повысить ключевую ставку. При этом он допускал, что Центробанк с большой долей вероятности все же сохранит ставку на уровне 15%. Укреплению рубля, по его словам, также может способствовать увеличение стоимости нефти.