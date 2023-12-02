Экономист назвал предпосылки для укрепления рубля в декабре Экономист: рубль в декабре может укрепиться после возможного повышения ставки

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Курс доллара и евро в декабре будет колебаться в пределах отметок в 90 рублей и 98 рублей соответственно, однако если Банк России решить снова повысить ключевую ставку, то российская валюта может укрепиться, таким прогнозом поделился с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Он предположил, что ЦБ с большой долей вероятности все же сохранит текущую ключевую ставку в 15%. В то же время экономист не исключил, что укреплению курса рубля в декабре также может способствовать повышение стоимости нефти после решения ОПЕК+ о сокращении ее добычи.

Если Банк России на заседании 15 декабря решит еще поднять ключевую ставку, стоит ждать укрепления курса рубля до 88 и 96 рублей за доллар и евро соответственно. <...> В декабре укреплению курса рубля могло бы способствовать повышение цен на нефть за счет недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи, — сказал Перепелица.

Представители Росстата ранее сообщили, что в России растет уровень инфляции. В период с 21 по 27 ноября она составила 0,33%, потребительские цены продемонстрировали рост на 1,13%. С начала года показатель роста потребительских цен составил 6,66%.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что перспективы развития российской экономики далеки от оптимизма. По его словам, текущие меры, принимаемые главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, могут отрицательно повлиять на валютный курс, так как они оказывают «удушающее» влияние на экономику. Сама она в настоящий момент развивается лишь по инерции, считает эксперт.