Экономист описал будущее Набиуллиной Экономист Беляев заявил, что Набиуллина продолжит работу во главе Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Занимающимся вопросами денежно-кредитной политики на экспертном уровне специалистам непонятно, почему Эльвира Набиуллина остается во главе Центробанка, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, люди удивлены политике Банка России, которая «стреляет мимо цели».

Эксперты удивлены политике Центробанка, которая стреляет мимо цели, канонизировав таргет в инфляции 4%, который ничем не обоснован. Нет научного обоснования, почему инфляция должна быть именно 4% и почему, если она находится на уровне 5–7%, нужно обязательно душить собственную экономику, чтобы достичь пресловутого порога. На самом деле действия ЦБ выявляются в удушении собственной экономики и чтобы ставить ее в те условия, при которой она работать не может, — сказал Беляев.

Он подчеркнул, что на данный момент эта политика Центробанка совершенно неуместна, порочна и неправильна для российской экономики. В то же время экономист считает, что Набиуллина останется на должности, потому что ее поддерживают на самом верху, а любая критика Центробанка не приветствуется.

Набиуллина заняла первое место в категории «разрушители» рейтинга наиболее влиятельных людей Европы 2023 года по версии газеты Politico. Главу ЦБ отметили за то, что она смогла предотвратить последствия западных санкций, призванных «опустошить казну Кремля». По мнению Беляева, Набиуллиной стоит задуматься, где она допустила ошибку, раз ее хвалит «враг».