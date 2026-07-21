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21 июля 2026 в 10:33

Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться

В МВД Грузии заявили о высылке свыше 100 иностранцев, в том числе россиян

Тбилиси, Грузия Тбилиси, Грузия Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press
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Сотрудники департамента миграции МВД Грузии депортировали 102 иностранца, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что среди них есть граждане России.

Согласно информации МВД, из страны были высланы граждане Азербайджана, Алжира, Египта, Индии, Иордании, Китая, Казахстана, Ливана, Нигерии, Пакистана, России, Узбекистана, Филиппин и других государств. Всем депортированным лицам запретили въезд на территорию Грузии.

До этого директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что власти прибалтийских республик готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая таким образом окончательно решить «русский вопрос». По его словам, государства делают это совершенно открыто, не скрывая своих намерений.

Ранее сообщалось, что супругов из России, задержанных в Стамбуле, могут депортировать из Турции. 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь побывали в соборе Айя-София. Во время визита мужчина начал читать вслух Библию, которую взял с собой. В результате их задержали и составили протокол.

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