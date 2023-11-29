Инфляция в России ускорилась Темпы инфляции в России с 21 по 27 ноября ускорились до 0,33%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инфляция в России за период 21 по 27 ноября 2023 года составила 0,33%, сообщил Росстат. За прошлый период — с 14 по 20 ноября — уровень инфляции составил 0,2%.

С начала ноября потребительские цены в стране показали рост на 1,13%, с начала 2023 года — на 6,66%. В годовом выражении инфляция в РФ на 27 ноября 2023 года, согласно данным за этот и прошлый год на аналогичные даты, составила 7,53%. По данным Росстата на отчетный период, больше всего цены поднялись на огурцы — на 9,7%, на куриные яйца — на 4,4%, а также помидоры — на 1,9%.

Тем временем цены на сахарный песок снизились на 1%, на гречневую крупу — на 0,3%, на пшено и вермишель — на 0,1%. Также зафиксировано снижение цен на автомобильный бензин на 0,1%. При этом дизельное топливо подорожало на 0,3%.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что перспективы развития российской экономики далеки от оптимизма. По его словам, текущие меры, принимаемые главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, могут отрицательно повлиять на валютный курс, так как они оказывают «удушающее» влияние на экономику. Сама она в настоящий момент развивается лишь по инерции, считает он.

Экономист ранее заявил, что эксперты рынка не понимают, почему Эльвира Набиуллина остается во главе Центробанка РФ. По его словам, они удивлены политике финансового регулятора, «стреляющего мимо цели» и ставящего перед собой задачу достичь уровня инфляции в 4%. Беляев считает, что действующая политика Банка России неуместна и неправильна.