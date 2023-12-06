«Большого потенциала нет»: Греф высказался о судьбе рубля Глава Сбербанка Греф: большого потенциала для укрепления рубля нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Большого потенциала для укрепления рубля в настоящее время нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на пресс-конференции в рамках Дня инвестора. При этом, по его словам, также нет никаких предпосылок для сильного снижения российской валюты. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб, — отметил Греф.

Он добавил, что возможны разные колебания рубля, поскольку сейчас Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, неизвестными ни одной другой стране. Греф подчеркнул, что сегодняшний курс рубля более-менее сбалансирован при сложившемся торговом балансе.

Экономист Денис Перепелица ранее заявил, что российская валюта может укрепиться в последнем месяце 2023 года, если Банк России решит снова повысить ключевую ставку. При этом он считает, что Центробанк с большой долей вероятности все же сохранит ставку на уровне 15%. Укреплению рубля, по его словам, также может способствовать увеличение стоимости нефти.