Стало известно об отравлении мухоморами известного продюсера из Казахстана Mash: телепродюсер Суюншалин отравился сушеными мухоморами в Москве

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Telegram-канал Mash сообщил, что известный казахстанский телепродюсер Актан Суюншалин отравился сушеными мухоморами в Москве. По его информации, мужчина проживает в Хамовниках. Канал уточнил, что он отравился грибами 13 ноября.

По информации Mash, в тот момент с ним находилась супруга, которая вовремя отреагировала на ухудшение состояния продюсера. В публикации уточняется, что она вызвала скорую помощь, которая забрала Суюншалина в тяжелом состоянии.

Канал добавил, что телепродюсеру провели процедуру промывания желудка и положили под капельницу в реанимацию одной из столичных больниц. Со ссылкой на родственников Mash сообщил, что Суюншалин пробовал мухоморы не в первый раз.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фельдшер убил своего сына, когда находился под действием мухоморов. По данным СМИ, он увлекался эзотерическими практиками и ел галлюциногенные грибы в небольших дозах, но в день убийства употребил сразу семь штук.

Зарезав сына, мужчина нанес увечья себе. Его госпитализировали. Следователи сумели допросить его. Подозреваемый рассказал, что раскаивается в содеянном, и также признался следствию, что до этого страдал алкоголизмом, но недавно закодировался.