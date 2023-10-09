Убивший сына фельдшер из Петербурга находился под действием мухоморов

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В Санкт-Петербурге фельдшер, убивший восьмилетнего сына, находился под действием мухоморов. Источник в правоохранительных органах сообщил KP.RU, что подозреваемый увлекался эзотерическими практиками и ел галлюциногенные грибы в небольших дозах, но в день убийства съел сразу семь мухоморов.

По словам мужчины, он увлекался эзотерическими течениями. И принимал в небольших дозах мухоморы. Но в тот самый вечер отец съел сразу семь грибов. И ему стало казаться, что в глазах сына поселился демон. Поэтому он и убил его, — рассказал источник.

Зарезав сына, 43-летний фельдшер нанес раны себе, он был госпитализирован в реанимацию. В больнице мужчина находится уже несколько дней. Следователи сумели допросить его. Подозреваемый рассказал, что раскаивается в содеянном, и также признался следствию, что до этого страдал алкоголизмом, но недавно закодировался.

Нарколог Олег Стеценко, комментируя ситуацию, отметил, что мухоморы могут изменять сознание. Их продажа в России запрещена. Врач уточнил, что грибы могут нарушить логику восприятия мира, особенно если человек находится в стрессе. По мнению нарколога, фельдшер действительно мог увидеть угрозу в ребенке, находясь под воздействием мухоморов.

Факт того, что мужчина был закодирован от алкоголя, я бы тоже брал во внимание. Опытные наркологи всегда твердят, что лечение от алкоголизма должно начинаться с первого дня трезвости, а не заканчиваться. Человек находится в ремиссии, и ее нужно поддерживать, — пояснил Стеценко.

Как сообщал ранее Telegram-канал «Mash на Мойке», в Санкт-Петербурге фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи убил восьмилетнего сына в квартире на Софийской улице. Перед смертью ребенок успел позвонить матери и сказать, что «папа сошел с ума».