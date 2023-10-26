Евгений Плющенко — фигурист, чемпион мира, тренер и отец Рассказываем про спортивную карьеру и личную жизнь Евгения Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

3 ноября 2023 года Евгений Плющенко отмечает 41-й день рождения. Самое время обратиться к биографии фигуриста и вспомнить, как он поднялся на ледовый пьедестал. Вместе с этим узнаем, как сложилась личная жизнь спортсмена и чем занят Плющенко в 2023 году.

Ранняя биография Евгения Плющенко: детство и первые победы

Будущий фигурист родился 3 ноября 1982 года в небольшом поселке Солнечный под Хабаровском. Ранние годы жизни Евгения прошли в Волгограде. Мальчик отличался слабым иммунитетом. Из-за этого врачи порекомендовали родителям Плющенко отдать сына в секцию фигурного катания для укрепления здоровья.

Так, уже в четырехлетнем возрасте Евгений вышел на лед. Результаты не заставили себя ждать: ребенок быстро освоил вращения бильман и тройные прыжки. В семь лет он одержал первую победу в состязании «Хрустальный конек».

Евгению было одиннадцать лет, когда волгоградский дворец спорта закрылся. Плющенко не стал отказываться от спорта и в одиночку перебрался в Санкт-Петербург (мать Евгения смогла приехать к сыну лишь год спустя). Поддержку, в том числе финансовую, юному фигуристу оказывал его наставник Алексей Мишин. Отметим, что Мишин оставался тренером Плющенко в течение последующего двадцати одного года.

Международный дебют Евгения Плющенко состоялся в 1995 году: фигурист выступил на чемпионате мира среди юниоров, где занял шестое место. В 1997 году, в 14 лет, он завоевал первенство среди юниоров. А уже в 15 лет удостоился бронзы на чемпионате мира. Победа юноши во взрослом соревновании вызвала ажиотаж и привлекла к Плющенко внимание общественности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Плющенко

Евгений Плющенко в мире фигурного катания

Дальнейшая жизнь Плющенко представляла собой череду тренировок и побед. В сезоне-1999/00 и сезоне-2000/01 фигурист зарекомендовал себя как опытного спортсмена и опасного противника. Он завоевал титулы чемпиона России, чемпиона Европы и, наконец, чемпиона мира. К тому времени Плющенко было всего восемнадцать лет. К слову, именно на ЧМ-2001 состоялось ставшее хрестоматийным выступление Плющенко с номером Sexbomb.

Последующие годы омрачились неоднократными травмами. Впрочем, они не останавливали спортсмена перед участием в многочисленных состязаниях. Например, всего за два месяца до Олимпийских игр 2002 года фигурист повредил лодыжку. Это не помешало ему в кратчайшие сроки прийти в форму и выполнить каскады четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер и аксель — ойлер — тройной флип. Однако Плющенко все же допустил ряд ошибок и занял второе место. Он уступил золото давнему сопернику и бывшему воспитаннику Мишина — Алексею Ягудину. Так в копилке Плющенко появилась первая олимпийская медаль.

Во время подготовки к Играм-2006 спортсмен активно участвовал в состязаниях и забирал одно золото за другим. Он выиграл в девятнадцати соревнованиях из двадцати одного. Все это время он продолжал получать травмы, но не уходил со льда. Его копилка наград пополнилась победами в Финале Гран-при, чемпионатах России и Европы.

Наконец, пришло время Олимпийских игр 2006 года. В программу фигуриста — короткую и произвольную — вошли «Тоска» на музыку Пуччини и «Крестный отец» Нино Роты соответственно. Эти выступления принесли Плющенко титул олимпийского чемпиона.

После Игр-2006 Евгений Плющенко ушел на двухлетний перерыв, чтобы восстановиться. Впрочем, он не исчез с радаров публики. Спортсмен гастролировал по России и зарубежью с личным туром, участвовал в телешоу и даже поддержал Диму Билана на Евровидении. Пока Билан выступал с песней Believe, Плющенко исполнил номер на ледовом покрытии, которое разместили прямо посреди сцены.

Перерыв был недолгим, и уже в сезоне-2009/10 Плющенко снова вышел на лед. Он поставил себе цель во второй раз завоевать золотую олимпийскую медаль. Готовясь к Играм-2010, фигурист продолжал принимать участие в различных состязаниях. Он удостоился уже восьмого титула чемпиона России и в шестой раз стал чемпионом Европы. Наконец, на Олимпийских играх — 2010 он заполучил медаль — правда, только серебряную. Но победы и рекорды были еще впереди.

В последующие годы Плющенко приходилось неоднократно брать перерывы в карьере: давали знать о себе травмированные колено и шея, а также межпозвоночные грыжи. Впрочем, спортсмен продолжал одерживать победы. Он в седьмой раз завоевал титул чемпиона Европы и в девятый, а следом и в десятый раз — чемпиона России.

Зимой 2013 года Евгений Плющенко перенес операцию на позвоночник. Один из его межпозвоночных дисков был заменен имплантом. Уже летом того же года спортсмен вернулся к тренировкам: все ради участия в Играх-2014 в Сочи. Подготовка принесла плоды: Евгений Плющенко завоевал свою четвертую по счету и вторую золотую олимпийскую медаль. Это рекордное число олимпийских медалей в мужском фигурном катании.

Весной 2014 года спортсмена снова прооперировали: ему вживили шурупы в позвоночник. После этого фигурист выступал еще три года, пока в 2017 году не принял решение завершить спортивную карьеру. Впрочем, Плющенко продолжает выходить на лед — но уже не на соревнованиях, а на ледовых шоу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Евгений Плющенко

Тренерство — новая страница биографии Евгения Плющенко

Пусть карьера в большом спорте подошла к концу, Плющенко не спешит прощаться с фигурным катанием. Евгений переключился на тренерскую деятельность. Он основал собственную академию, получившую название Angels of Plushenko.

Евгений стал опасным конкурентом для Этери Тутберидзе. Несколько ее учеников перешли под руководство Плющенко. Из-за этого Тутберидзе публично обвинила Плющенко в переманивании спортсменов. В течение года с «Ангелами...» тренировались Александра Трусова и Алена Косторная (позже они вернулись к Тутберидзе). Сейчас воспитанницей Евгения является Вероника Жилина.

Среди спортсменов академии числятся:

Софья Муравьева;

Софья Титова;

Никита Сарновский;

Вероника Жилина;

Кира Трофимова;

Владислав Антонышев;

Анастасия Чернышова и другие.

Наконец, одним из «Ангелов Плющенко» является сын Евгения Александр. Мальчик намерен побить рекорды отца на ледовом поприще.

К слову, Плющенко активно — иногда даже слишком — ратует за своих подопечных. После чемпионата России среди юниоров, прошедшего в феврале 2023 года, тренер раскритиковал судей из Федерации фигурного катания на коньках. Причиной стал проигрыш его подопечных: Жилиной досталось второе место, а Титовой — четвертое.

Плющенко обвинил судейство ФФКР в занижении оценок его воспитанницам. По его словам, Вероника с «четверными» и Софья с «тремя ультра-си» проиграли «девочке с двумя недокрученными четверными», то есть Алине Горбачевой. За Алину заступилась ее тренер Софья Федченко. В результате разразился публичный скандал со взаимными оскорблениями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вероника Жилина

Ледовые шоу Евгения Плющенко

Евгений Плющенко регулярно организовывает авторские ледовые шоу. В них участвуют не только подопечные тренера, но и другие звезды фигурного катания. Например, Юлия Липницкая, Александра Трусова, Марк Кондратюк и другие. Сам Плющенко также выходит на лед — несмотря на солидный для спортсмена возраст.

Плющенко успел поставить такие шоу, как:

«Снежный король»;

«Русалочка»;

«Лебединое озеро с балетом»;

«Щелкунчик с балетом»;

«Сказки Евгения Плющенко»;

«Русские сезоны Евгения Плющенко»;

«Снегурочка»;

«Золушка».

Шоу Плющенко сочетают элементы фигурного катания, современного и классического балета и даже цирка. Они также вдохновлены народным искусством. Например, в «Снегурочке» активно используются хороводы и хоровое пение. На фоне звучат компиляции произведений Рахманинова, Чайковского и других русских композиторов.

Личная жизнь Евгения Плющенко

Говоря про Евгения Плющенко, нельзя не затронуть личную жизнь спортсмена. Фигурист был женат дважды. В 2005 году он обручился с Марией Ермак. В этом браке у него появился сын Егор. Однако союз с Марией продержался недолго: уже в 2008 году супруги развелись.

В 2009 году Плющенко снова сделал предложение руки и сердца. На этот раз предпринимательнице Яне Рудковской. Знакомство медийных личностей состоялось в 2007 году в Лондоне. По словам Рудковской, чувства между ними вспыхнули в тот же вечер.

У Плющенко и Рудковской двое детей. Первый сын Александр родился в 2013 году. В интернете его знают под прозвищем Гном Гномыч. Саша входит в число учеников академии отца. Он также вращается в медийном пространстве. Рудковская ведет блог, посвященный сыну, и активно зарабатывает на рекламе. А в 2020 году шестилетний Саша дебютировал в кино.

Второй сын Плющенко появился на свет в 2021 году, для этого пара обратилась к услугам суррогатной матери. Ребенок получил имя Арсений. В два года малыш по прозвищу Сырник уже уверенно стоит на коньках.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко

Чем занят Евгений Плющенко в 2023 году

В 2023 году Евгений Плющенко вместе с семьей живет в России. Он продолжает заниматься ледовыми шоу. Первого января закончились трехмесячные «Русские сезоны Евгения Плющенко».

Следом в декабре ожидается показ «Русалочки» и «Золушки». А уже в январе грядущего года зрители смогут увидеть «Снегурочку», «Щелкунчика с балетом» и «Сказки Евгения Плющенко».

Имя Евгения Плющенко — одно из самых известных в мире фигурного катания. Плющенко продолжает активную деятельность на ледовом поприще и не покидает поле зрения поклонников. Насыщенная биография спортсмена — прямое тому подтверждение.

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