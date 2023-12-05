Боня рассказала об ухудшении самочувствия мамы после укола для похудения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о проблемах со здоровьем мамы после применения укола для похудения. По ее словам, врач прописал женщине препарат, на котором худела известная блогер Ким Кардашьян, заверив, что она сможет избавиться от 15–20 килограммов лишнего веса. После, по признанию Бони, у ее мамы начались головные боли, упадок сил и скачки давления.

Мамочке вчера было очень плохо. Голова болела, тяжело было, давление скачет... Маме сделали этот укольчик, врач сказал, что она может скинуть 15–20 килограммов. Ким Кардашьян похудела именно на таких препаратах. Но это очень вредно для эндокринной системы, — пояснила Боня.

Ранее Боня рассказала, что не поехала в зону СВО для поддержания боевого духа солдат, как Мэрилин Монро, из-за своих украинских корней. По словам Бони, ее отец — украинец, поэтому ей «больно видеть то, что происходит между странами-соседями». Блогер заявила, что поехала бы в зону СВО, если бы могла «через любовь вдохновить людей на создание мира».

До этого Боня сообщила, что не чувствует своей верхней губы после пластической операции, проведенной почти три месяца назад. По словам Бони, она переживает из-за последствий хирургического вмешательства, но уже может снимать солнцезащитные очки на публике.