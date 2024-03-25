Алексей Учитель высказался об актерской карьере своей дочери Анны Пересильд Учитель: Анна Пересильд завысила планку участием в сериале «Слове пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд завысила планку, снявшись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», считает отец артистки, режиссер Алексей Учитель. В интервью KP.RU он отметил, что наследнице стоит быть крайне избирательной, выбирая новые проекты для съемок.

Предложений очень много. Важно понимать, на что соглашаться, потому что этим сериалом уже задана определенная планка, и ниже ее опускаться нельзя. В этом смысле и мама [Юлия Пересильд], и я стараемся дать Ане правильный совет, — сказал режиссер.

Также Учитель рассказал, что, когда они с дочкой идут куда-либо, к ним бросается толпа, чтобы сфотографироваться с Анной. При этом он выразил уверенность, что звездная болезнь не коснется Пересильд «в силу ее характера и примера родителей».

Ранее молодая возлюбленная Алексея Учителя, его бывшая студентка из ВГИКа Софья Меледина впервые появилась на публике с их общей дочерью. Девушка посетила премьеру фильма «Летучий корабль», снятого сыном Учителя Ильей.

Меледина младше режиссера на 46 лет, но пару не смущает разница в возрасте, хотя они стараются не афишировать подробности романа. Вместе их видели на публике лишь однажды — в ноябре 2023 года, когда вышел фильм «Нина», в которой главную роль сыграла бывшая возлюбленная Учителя Юлия Пересильд.