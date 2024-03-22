Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Началова

16 марта 2024 года исполнилось 5 лет со дня смерти Юлии Началовой. 38-летняя артистка оставила после себя 4 студийных альбома, в том числе один англоязычный, сборники-компиляции, синглы и свыше 10 клипов. Она имела опыт съемок в кино и многократно появлялась на телевидении. Остались у Началовой и поклонники: они по-прежнему слушают ее песни, обсуждают любимые композиции, ведут тематические группы в соцсетях. Обращаемся к биографии Юлии Началовой и вспоминаем основные вехи карьеры и личной жизни артистки.

Восходящая звезда Юля Началова

Юлия Началова — уроженка Воронежа. Она появилась на свет 31 января 1981 года. По знаку зодиака Началова Водолей.

Началова родилась в семьи профессиональных музыкантов. Отец — композитор, продюсер. Мать — певица. Оба они работали в ансамбле «Карусель» при Воронежской филармонии. Неудивительно, что с таким бэкграундом Юлия сызмальства стала частью мира музыки. Первые уроки вокала она получила в 2 года. А уже в 5 лет стараниями творческих родителей научилась смело держаться на сцене и импровизировать. За это дошкольница Юлия была принята в ансамбль «Карусель».

Первым серьезным достижением девочки стала победа в конкурсе юных талантов «Утренняя звезда» в 1992 году. Окрыленные успехом, Началовы всей семьей перебрались в Москву. Там Юлия стала протеже певицы Ирины Понаровской. Девочке посчастливилось набраться опыта, приняв участие в гастрольном туре покровительницы.

В том же 1992 году вышли первые клипы Началовой: «Учитель» и «Девчонка и мальчишка». Она также появилась на телевидении в амплуа ведущей программы «Там-там новости». А уже в 1995 году 14-летняя Юля Началова выпустила первый студийный альбом — «Ах, школа, школа». Тогда же она стала обладательницей главного приза международного вокального состязания Big Apple 95.

Началова получила профессиональное музыкальное образование. Экстерном окончив среднюю школу, она отучилась сначала в Гнесинском училище, а затем в ГИТИСе, на факультете актерского мастерства.

Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС Юлия Началова

Музыкальная карьера Юлии Началовой

Первые годы творческой биографии Юлии Началовой оказались очень насыщенными. Вскоре после премьеры дебютного альбома девушка выпустила песню «Герой не моего романа», ставшую ее визитной карточкой. Примечательно, что музыку для «Героя» написал Виктор Началов, отец артистки. Он принимал непосредственное участие в карьере дочери: писал музыкальное сопровождение и тексты для треков, продюсировал. Именно благодаря ему в дискографии Началовой появились такие композиции, как:

«Белая сирень»;

«Мечта»;

«Бабье лето»;

«Письмо с фронта»;

«Я не твоя» и другие.

Второй альбом Юлии Началовой поступил в продажу в 2005 году. Он получил название «Музыка любви». Тогда же была переиздана дебютная пластинка певицы. К этому времени девушка уже стала завсегдатаем на телевидении. Она снималась для ТВ в качестве ведущей и участницы шоу, получила несколько ролей в кино: от камео до ролей первого плана. Но об этом чуть позже.

Сразу за вторым альбомом последовал третий — «Давай поговорим о любви» (2006). В то же время Юлия Началова записывала совместные композиции с коллегами по сцене. Она пела с поп-группами «Дайкири» и «Пропаганда», с Наташей Королевой и другими артистами.

В последующие годы певица издала два сборника-компиляции: «Лучшие годы» (2008) и «Непридуманные истории» (2012). А в 2013 году появился ее последний студийный альбом Wild Butterfly. После него девушка радовала поклонников только синглами, в числе которых поздние треки «Я выбираю» и «Миллионы».

Песни Юли Началовой пользуются популярностью и по сей день. Наравне с «Героем не моего романа» ее наиболее известными треками считаются:

«Жди меня»;

«Мама»;

«Дюймовочка»;

«Буду рядом»;

«Не отпускай» и другие композиции.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Юлия Началова И Владимир Шаинский

Юлия Началова в кино и на телевидении

Началова пробовала себя в качестве телеведущей еще в детстве. Но настоящая ТВ-карьера девушки началась в нулевых. Юлия участвовала в реалити и музыкальных квестах, интеллектуальных батлах. Она была гостьей ряда передач и даже вошла в состав жюри программ «Детская Новая волна» и «Битва талантов». Ее можно было увидеть в таких популярных шоу, как «Один в один!», «Человек-невидимка», «Ты супер!». Артистка сотрудничала с каналами «Звезда», «СТС», «Россия 1» и другими.

Не последнюю роль в жизни Юлии Началовой сыграл кинематограф. Пусть ее фильмография насчитывает всего пару проектов, сама певица признавалась, что мир кино был ее мечтой. И в нулевых ей довелось сыграть в фильмах «Герой ее романа» (она получила роль Ольги), «Бомба для невесты» (Светлана) и «Три мушкетера» (Констанция).

Даже когда в музыкальной карьере артистки случалось затишье, она продолжала сниматься для ТВ. Последней программой, записанной до смерти Юлии Началовой, оказался финал шоу «Один в один. Народный сезон». Певица выступила в качестве наставницы участников. К слову, победу тогда одержал именно ее подопечный — Павел Крюков.

Семья Юлии Началовой: бывшие мужья, дочь

Личная жизнь Юлии Началовой развивалась не без перипетий. В начале нулевых певица состояла в непродолжительном браке с музыкантом Дмитрием Ланским. Сама Началова называла их свадьбу «ошибкой юности». И обрести счастье в замужестве ей действительно не удалось. Супруги постоянно конфликтовали. Ланской, по словам родственников Началовой, изменял жене. Он также критиковал ее за внешний вид и вес. В результате у певицы развилась нервная анорексия. Началова рассказала об этом в передаче «Наедине со всеми».

Вторым мужем артистки стал футболист Евгений Алдонин. Спортсмен и певица поженились в 2005 году. А уже через год у них родилась дочь Вера. Но и этот брак продлился недолго: через 5 лет после свадьбы супруги подали на развод. Вера стала жить с родителями артистки, что, впрочем, не помешало ей построить хорошие отношения с отцом.

В 2024 году дочери Юлии Началовой исполнилось 17 лет. Она оканчивает школу, мечтает стать артисткой. Впрочем, к сцене Вера приучена с малолетства: она провела много времени за кулисами, наблюдая за выступлениями матери. Повзрослев, девушка стала принимать участие в музыкальных шоу и благотворительных концертах: ShowTime, «Дуэты» и других. Она регулярно дает интервью. Например, в марте 2024 года девушка посетила студию программы «Ты не поверишь!», где рассказала об отношениях с семьей, планах на будущее.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Юлия Началова с Евгением Алдониным и дочерью

Личная жизнь Юлии Началовой после разводов

Второй развод Началовой мгновенно привлек внимание СМИ. Некоторые издания писали, что пара рассталась из-за измены со стороны певицы. Сама же Юлия объясняла расставание тем, что супруги, занятые карьерой, слишком мало времени проводили вместе.

Юлия вступила в романтический союз с другим спортсменом — хоккеистом Александром Фроловым. На этот раз она решила не связывать себя узами брака. Впрочем, это не уберегло Началову от неприятностей. В 2016 году пара рассталась, причем разлуку омрачили судебные тяжбы.

Фролов, по собственному заявлению, выкупил у экс-возлюбленной часть квартиры в элитном ЖК. Недвижимость обошлась ему в 20 миллионов рублей. Однако сделка сорвалась, и хоккеист не получил ни квадратных метров, ни денег. Сегодня, спустя почти 10 лет, он требует уже с родственников Началовой деньги за апартаменты, сделанный в них ремонт, проведенный с Юлией отпуск и другие расходы. В 2024 году бывший возлюбленный Юлии Началовой стал претендовать на половину стоимости элитной квартиры. Началовы-старшие уже выставили апартаменты на продажу, но им пока не удалось найти покупателей.

Незадолго до смерти Юлия Началова вступила еще в одни отношения. Ее избранником стал правозащитник Вячеслав Кудря. Об их союзе известно совсем немного, однако он также стал предметом общественных пересудов. Дело в том, что уже после смерти певицы у Кудри родился сын, выношенный суррогатной матерью. Мальчик вхож в семью Началовой: вместе с отцом он был замечен на дне рождения Веры. Из-за этого в Сети расплодились слухи, будто бы суррогатная мать использовала замороженные яйцеклетки певицы. А значит, у Началовой может быть второй ребенок.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Юлия Началова

Болезнь и смерть Юлии Началовой

Артистка никогда не отличалась крепким здоровьем. Как уже было замечено, в начале нулевых она страдала от анорексии. Позже, уже после рождения дочери, она пережила неудачную маммопластику. Во время операции в ее организм попала инфекция. А сепсис — заражение крови, в свою очередь, привел к проблемам с почками.

Многие источники пишут, что артистка якобы страдала от аутоиммунного заболевания — красной волчанки. Достоверного подтверждения этому нет. В 2019 году лечащий врач, а позже и отец певицы опровергли эти доводы.

Среди официальных диагнозов, ставших причиной смерти Юлии Началовой, значатся «подагра» и «сахарный диабет второго типа». По ее собственному признанию, она долгое время игнорировала боли и не обращалась к врачам. Из-за этого заболевания обострились, Началовой даже пришлось носить перчатки, чтобы скрыть тофусы — характерные «узелки», возникающие при подагре.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Могила певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище в Москве

Причина смерти Юлии Началовой

О последних днях жизни артистки известно со слов ее лечащего врача. По его заявлению, причиной смерти Юлии Началовой стало «стечение обстоятельств». Артистка повредила палец, но не обработала ранку должным образом. И именно это незначительное, казалось бы, происшествие стало фатальным.

8 марта 2019 года певицу госпитализировали с некрозом тканей. Врачи могли спасти ее, только ампутировав поврежденную часть ноги. Началова до последнего отказывалась от операции, промедление в лечении привело к сепсису.

Последние часы жизни артистка провела в состоянии искусственной комы, подключенная к аппарату ИВЛ. 16 марта 2019 года она скончалась. 21 числа ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Жизнь певицы Юлии Началовой оборвалась 5 лет назад. Однако ее имя все еще появляется в газетных заголовках, во многом — из-за распрей по поводу недвижимости. Между тем у исполнительницы остались преданные поклонники. И для них ее музыка продолжает жить.

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