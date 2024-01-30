Громкие роли, экстремальные диеты, счастливый брак: жизнь Любови Аксеновой

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Любовь Аксенова во время съемок фильма «Нюрнберг»

Весной 2023 года Любовь Аксенова стала самой популярной российской актрисой по статистике портала «Кинопоиск». И неспроста. Трудолюбию девушки можно позавидовать: ее фильмография насчитывает более 70 проектов и регулярно расширяется. Обращаемся к биографии Любови Аксеновой и рассказываем, как актриса построила карьеру, какие у нее планы на будущее и как складывается ее личная жизнь.

Анкета Любови Аксеновой: рост, вес, возраст актрисы

Новикова (в замужестве Аксенова) Любовь Павловна появилась на свет 15 марта 1990 года. В 2024 году она отмечает 34-летие. По знаку зодиака актриса Рыбы.

Родной город девушки — Москва. Там она проживает и по сей день. Однако холодные месяцы актриса предпочитает проводить в теплых странах, например в Индии.

Рост Любови составляет 175 сантиметров. Она поддерживает вес на отметке до 55 килограммов. Актриса ведет здоровый образ жизни и является вегетарианкой. Впрочем, ради работы она может отказаться от ЗОЖа в пользу экстремальных диет. Так, для роли Яны в сериале «Бывшие» Любовь придерживалась питьевой диеты в течение 30 дней.

Ранняя биография Любови Аксеновой

Будущая актриса родилась в семье военного и заведующей аптекой. С ранних лет она отличалась трудолюбием. Девочка хорошо училась в школе, совмещая учебу с занятиями спортом и танцами. Она также уделяла время углубленному изучению иностранных языков.

Изначально Любовь планировала стать певицей. Однако по совету матери она подала документы в ГИТИС, который в результате успешно окончила в 2010 году. Уже в период студенчества девушка сделала первые шаги в мире кино: она получила небольшие роли в сериалах «След» и «Детектив».

Интересно, что Аксенова могла стать звездой сериала «Папины дочки». Она прошла пробы на роль Маши Васнецовой. Однако вскоре девушка отказалась от съемок в комедии, решив, что ей не хватает актерского опыта.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Любовь Аксенова

Карьера Любови Аксеновой

В 2011 году Любовь получила главную роль в короткометражном фильме «Шиповник». По признанию актрисы, именно роль Веры научила ее «участвовать в съемочном процессе». Замотивированная девушка стала работать не покладая рук. Вскоре она снялась в сериалах «Закрытая школа», «Универ. Новая общага», «Смех и грех» и других.

Творческая жизнь Любови Аксеновой стремительно набирала обороты. В 2013 году она сыграла молодую Женю в драме «Обнимая небо» и Марину в триллере «Выжить после». Уже год спустя она играла наравне со Светланой Ходченковой и Максимом Матвеевым (им достались главные роли в комедии «Любит не любит»). Затем последовали образы Кати в «Мажоре» (позже девушка неоднократно возвращалась к этому амплуа), Евы — в «Родине», молодой Нелли — в «Эти глаза напротив».

Роли Любови Аксеновой становились все сложнее, а сама актриса — все более востребованной. С 2016 года она является завсегдатаем первого плана в популярных кинорелизах.

Популярные сериалы и фильмы с Любовью Аксеновой

Фильмография Любови Аксеновой насчитывает более 70 разноплановых проектов. В этот список входят и мелодрамы, и сатиры, и экранизации русской классики. И все же большинство зрителей знают Любовь Аксенову по сериалам. В топ наиболее популярных ролей девушки входят:

Яна из мелодрамы «Бывшие» — представительница золотой молодежи и пациентка клиники для наркозависимых;

Клава из драмы «Цыпленок жареный» — художница, мечтающая построить «светлое будущее»;

Наталья Кустова из комедии «Почка» — чиновница-взяточница, которой срочно потребовалась трансплантация почки;

Наталья из драмы «Содержанки» — предприимчивая книжная издательница;

Настя из комедии «Настя, соберись!» — художница, переживающая личностный кризис;

Анна Богинская из психологической драмы «Жить жизнь» — бизнесвумен, попавшая в абьюзивные отношения.

Фильмы с Любовью Аксеновой пользуются не меньшей популярностью. Только за последние годы актриса снялась в мелодраме «Бывшие. Happy End», исторической драме «Нюрнберг», супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Прямо сейчас на этапе производства находятся более пяти фильмов и сериалов с Любовью в главной роли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Любовь Аксенова и актер Тихон Жизневский на фестивале Bubble Comics Con

Словом, большую часть биографии Любови Аксеновой представляют съемки в кино. И к каждому проекту актриса подходит с полной серьезностью. Чтобы проникнуться характерами героинь, она ведет дневники от их лица, перестраивает собственные привычки — например, придерживается интервального голодания, отказывается от любимых блюд, выходит на улицу в неопрятной одежде, слушает не типичную для себя музыку. По собственным словам, девушка упорно трудится ради достижения мечты — выхода на уровень мирового кино.

Личная жизнь Любови Аксеновой

Личная жизнь Любови Аксеновой лишена драматического накала и перипетий. Девушка встретила своего избранника — Павла Аксенова — в начале своего творческого пути, после съемок «Шиповника». Молодые люди мгновенно влюбились. И уже спустя три месяца после знакомства они решили пожениться.

Любовь и Павел состоят в браке с 2013 года. Все это время супруги неразлучны. А в 2020 году они организовали повторную свадебную церемонию на Гоа. Детей у Аксеновых пока нет. По признанию актрисы, Любовь «уважает» многодетные семьи, но пока что не торопится становиться матерью.

Муж Любови Аксеновой

Муж Любови Аксеновой, Павел Аксенов, — исполнительный продюсер и режиссер. Достоверной информации о мужчине крайне мало. Он ведет замкнутый образ жизни. И, как и его жена, не стремится делать личную жизнь достоянием общественности.

Судя по интервью Любови, Павел — заботливый и не ревнивый муж. Он поддерживает жену во время работы над сложными проектами, встречает ее после тяжелых смен и привозит термосы с чаем на премьеры. Словом, Аксеновы живут в мире и согласии.

Любовь Аксенова — одна из наиболее востребованных актрис в современном российском кинематографе. Ее отличают трудолюбие, упорство и готовность экспериментировать. Она располагает к себе благодаря привлекательной внешности, мягкому характеру и чувству юмора. За счет всего перечисленного фильмография девушки регулярно пополняется новыми проектами, а число ее поклонников стабильно растет.

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