«Бременские музыканты», тайная свадьба, театр: как живет Тихон Жизневский

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Тихон Жизневский

Актер Тихон Жизневский активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Жизневский

Тихон Жизневский родился 30 августа 1988 года в Зеленоградске. С первого по девятый класс он учился в обычной общеобразовательной средней школе, после чего перевелся в театральный класс лицея № 49.

Жизневский признавался, что не столько хотел стать актером, сколько мечтал уехать из родного города, однако во время обучения его педагог Борис Бейненсон разглядел в нем актерский талант и посоветовал ему подавать документы в театральный вуз.

Окончив школу, Жизневский поехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

В кино он дебютировал, еще будучи студентом. В 2006 году артист снялся в комедии «Дикари» вместе с Гошей Куценко и Маратом Башаровым.

После этого Жизневский снимался в проектах «День гнева», «На игре», «На игре 2. Новый уровень». Затем он временно решил уйти из кино, выбрав работу в Российском государственном академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Я бы называл это „паузой“. Просто когда я себя впервые увидел на экране, то совсем себе не понравился. И понял, что не надо никого обманывать. А главное, обманываться самому. Слава Богу, у меня была возможность заняться театром, заняться тем, чему меня учили. Я должен был набрать вес, накачать мускулы — называйте как хотите. Меня пригласили в Александринский театр. И это невероятная честь и удача. Именно там я понял, что такое работать на тысячный зал, как надо выстраивать роль, большую, маленькую, эпизодическую. Ты все время в работе. Ты постоянно занят или в текущих спектаклях, или репетируешь с самыми разными режиссерами», — объяснял Жизневский.

В 2014 году он снялся в ленте «7 футов под килем». Затем были проекты «Огонь», «Топи», «Первый Оскар», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Лиза и волшебный макет», «Либерия: Охотники за сокровищами» и другие.

Что известно о личной жизни Жизневского

Первой женой Тихона Жизневского была актриса Елена Жаворонкова, однако быстро расстались.

В 2020 году артист начал встречаться с Ксенией Бугайченской, не имеющей отношения к шоу-бизнесу. Она младше актера на 11 лет. В 2021 году пара сыграла тайную свадьбу, в 2022 году у них родился первенец.

Чем сейчас занимается Жизневский

Тихон Жизневский продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Ворон», «Отелло», «Женитьба», «Воскресение», «Литургия Zero».

Помимо этого, сейчас в прокате идет картина «Бременские музыканты» с его участием. Также в этом году Жизневский снялся в проектах «Гром. Трудное детство» и «Последний».

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